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الأمن يكشف عن المخالفة الأكثر تسبباً للحوادث في الأردن

الأمن يكشف عن المخالفة الأكثر تسبباً للحوادث في الأردن

2025-04-07 06:14:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية التابعتين لمديرية الأمن العام، أن اختيار الوقت المناسب للانطلاق يقلل من التعرض للازدحام المروري ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث، مشيرين إلى أن التخطيط الجيد والنوم الكافي يعززان السلامة على الطرق بشكل كبير.
وأوضح مندوب إدارة الدوريات الخارجية أن الواقع المروري على الطرق الخارجية يتسم بالنشاط على جميع الطرق، خصوصًا مركبات الشحن وحافلات النقل العام.
وقال إنه تم التعامل صباح اليوم الاثنين مع حادث سقوط حمولة إحدى مركبات الشحن (أكياس أسمنت) على طريق المفرق–الزرقاء مقابل محطة "سهل الدبة" باتجاه محافظة الزرقاء، حيث تم إجراء اللازم وإعادة فتح الطريق.
كما عرض لأبرز ما تم التعامل معه خلال الـ24 ساعة الماضية، منها حادث تدهور وانقلاب لإحدى مركبات الشحن على طريق العقبة بعد جمرك وادي اليتم باتجاه عمان، حيث كانت المركبة محملة بمادة الذرة، وأدى الحادث إلى إعاقة على المسرب الأيسر نتيجة سقوط الحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي أسفر عن وفاة، كما تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب على طريق المفرق–الزرقاء أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص إصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى المفرق الحكومي.
وأشار إلى أنه تم تعليل أسباب الحوادث السابقة من قبل إدارة السير بتغيير المسرب بشكل مفاجئ والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.
وبين مندوب الدوريات الخارجية أنه تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة والمتحركة، من أبرزها السرعة العالية التي تم رصدها من قبل الدوريات، بالإضافة إلى مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، ومخالفة عدم التزام مركبات الشحن بالمسرب الأيمن.
من جانبها، أكدت مندوبة إدارة السير الاستعداد التام للتعامل مع نشاط الحركة المرورية الصباحية ضمن مناطق الاختصاص.
وأضافت أنه تم التعامل صباح اليوم مع حادث صدم بين مركبتين بعد إشارة "الباهاوس" باتجاه خلدا، وتم تسبيب الحادث بالتتابع القريب، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع المركبتين دون أن يكون لذلك أثر على الحركة المرورية الصباحية.
ولفتت إلى أنه بالرغم من التنبيهات المتواصلة بضرورة تجنب ارتكاب المخالفات والسلوكيات الخاطئة، تم ضبط سائق حدث غير مرخص له بالقيادة، يبلغ من العمر 12 عامًا، كان يقود مركبة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وبحق مالك المركبة. كما دعت إلى ضرورة استخدام ممرات المشاة والجسور تجنبًا لحوادث الدهس.
وقالت: "في الجانب الإنساني، تعامل نشامى السير مع طفل تائه يبلغ من العمر 5 أعوام شوهد أمام مركز الحسين للسرطان وكاد أن يتعرض للدهس كونه يمشي وحيدًا في الشارع، وتم تسليمه إلى ذويه".
ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور، والالتزام بالسرعات المقررة، وتجنب المخالفات الخطرة ومشتتات الانتباه أثناء القيادة، والحرص على إنزال الطلبة في الأماكن المخصصة لتجنب وقوع الحوادث، والمحافظة على انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق. كما أكدا الجاهزية التامة لتقديم المساعدة على مدار الساعة عبر رقم الطوارئ الموحد 911.


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