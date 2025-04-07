عادات يومية تصيبك بالشيخوخة المبكرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- العادات اليومية التي تمارسينها قد يكون لها تأثير كبير على صحة بشرتك وتساهم في ظهور علامات الشيخوخة. إليك أبرز العادات التي قد تكون سببًا في تدهور نضارة بشرتك:



الإجهاد والضغط النفسي

التفكير في أكثر من مهمة في نفس الوقت يزيد من إرهاق عقلك ويسبب تلف الخلايا المسؤولة عن ظهور علامات التقدم في السن. ينصح بالتركيز على مهمة واحدة في كل مرة لتجنب الإرهاق.



قلة النوم (أقل من 5 ساعات)

النوم غير الكافي يسبب ظهور الهالات السوداء تحت العينين ويؤثر على تركيزك وصحة جسمك. من المهم الحصول على 7 ساعات من النوم يوميًا.



الجلوس لمشاهدة التلفزيون لساعات طويلة

الجلوس الطويل أمام التلفاز يؤدي إلى تخزين السكر في الجسم مما يساهم في ظهور علامات الشيخوخة. من الأفضل الحركة بعد 30 دقيقة من الجلوس.



الجلوس لفترات طويلة

الجلوس لفترات طويلة يؤثر على صحتك ويساهم في زيادة الوزن وأمراض القلب. ممارسة الرياضة لمدة 15 ساعة أسبوعيًا تساهم في تحسين الصحة وإطالة العمر.



عدم استخدام كريم العين بانتظام

المنطقة تحت العين تكون حساسة جدًا وتتأثر بعلامات الشيخوخة بسرعة. استخدام كريمات تحتوي على ريتين A يساعد في تعزيز الكولاجين والإيلاستين ويمنع ظهور التجاعيد.



استخدام كريمات الشمس فقط في المصيف

عدم استخدام واقي الشمس بشكل يومي يعرض بشرتك للأشعة الضارة التي تساهم في تقدم السن. احرصي على استخدام واقي الشمس بتركيز 30-50 بشكل يومي.



وضع كميات كبيرة من الماكياج

الماكياج الزائد يمكن أن يرهق بشرتك خاصة إذا كان يحتوي على زيوت ثقيلة. يفضل وضع كمية صغيرة من الماكياج وتجنب النوم به.



الاهتمام بهذه العادات يمكن أن يساعد في الحفاظ على نضارة بشرتك وتأخير علامات التقدم في العمر.

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