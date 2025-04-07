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57 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

57 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

2025-04-07 06:14:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 57 شهيدا (منهم شهيد تم انتشاله)، و137 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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