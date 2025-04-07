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57 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 57 شهيدا (منهم شهيد تم انتشاله)، و137 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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