الجنيه الإسترليني يعاود الارتفاع أمام الدولار

الجنيه الإسترليني يعاود الارتفاع أمام الدولار
ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية، انخفضت قيمة الإسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، حيث بلغ سعر الجنيه 1.17 يورو .
وأضافت الصحيفة أن عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات سجلت تراجعا في تطور يعتبر إيجابيا نسبيا لتكاليف الاقتراض الحكومي، حيث انخفض العائد على السندات إلى 4.4 بالمئة مقارنة بـ 4.9 بالمئة في كانون الثاني، نتيجة تجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
بترا
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