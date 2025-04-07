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الجنيه الإسترليني يعاود الارتفاع أمام الدولار

الجنيه الإسترليني يعاود الارتفاع أمام الدولار

2025-04-07 06:14:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني تحسنا ملحوظا، اليوم الاثنين أمام الدولار الأميركي، حيث ارتفع إلى 1.2928 دولار بعد أن كان قد تراجع بشكل حاد يوم الجمعة من نحو 1.31 دولار.


ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية، انخفضت قيمة الإسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، حيث بلغ سعر الجنيه 1.17 يورو .


وأضافت الصحيفة أن عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات سجلت تراجعا في تطور يعتبر إيجابيا نسبيا لتكاليف الاقتراض الحكومي، حيث انخفض العائد على السندات إلى 4.4 بالمئة مقارنة بـ 4.9 بالمئة في كانون الثاني، نتيجة تجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.


بترا

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