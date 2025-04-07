الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين

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الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ينتظر الأردنيون يومين عطلة رسمية الشهر القادم - ايار - وستكون وفق رصد موقع الوكيل الاخباري على النحو التالي :
عيد العمال: يوم الخميس، 1 أيار ، عطلة رسمية مخصصة لتكريم العاملين في مختلف القطاعات.
عيد الاستقلال: يوم الأحد، 25 أيار، عطلة وطنية تحتفي بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
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