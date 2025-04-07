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الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين

الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين

2025-04-07 06:14:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ينتظر الأردنيون يومين عطلة رسمية الشهر القادم - ايار - وستكون وفق رصد موقع الوكيل الاخباري على النحو التالي :


عيد العمال: يوم الخميس، 1 أيار ، عطلة رسمية مخصصة لتكريم العاملين في مختلف القطاعات.
عيد الاستقلال: يوم الأحد، 25 أيار، عطلة وطنية تحتفي بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

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