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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,752 والإصابات إلى 115,475 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,752 والإصابات إلى 115,475 منذ بدء العدوان

2025-04-07 06:13:51
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- أعلنت مصادر طبية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,752، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 115,475، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 57 شهيدا منهم شهيد انتشال، و137 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 1,391 شهيدا، و3,434 إصابة.

ولفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

MENAFN07042025000205011050ID1109397811

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