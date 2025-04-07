الاحتلال يهدم منزلا في بلدة فرعون جنوب طولكرم
وأفاد عضو بلدية فرعون أحمد درويش، بأنهم تفاجأوا صباح اليوم بآليات الاحتلال وجرافاته الثقيلة تقتحم البلدة باتجاه المنزل، حيث أبلغوا صاحبه وهو سامر مسعود خليل، بمغادرته، وأمهلوه مدة نصف ساعة فقط لإخلائه، مشيرا إلى أن المواطنين هُرعوا لمساعدته على إخلاء ما يستطيعون خلال هذه المدة القصيرة.
وأضاف أن جرافات الاحتلال هدمت المنزل بالكامل، وهو عبارة عن طابق أرضي يؤوي سبعة أفراد، ومشيّد منذ أكثر من 10 سنوات، ويبعد حوالي 100 متر عن جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة.
وأشار درويش إلى أن صاحبه تلقى إخطارا بوقف البناء عام 2016، إلى جانب عدة منازل ومنشآت أخرى في المنطقة، وقد تمت متابعة القضية قانونيا عبر محامين من أراضي 1948 وعبر المركز الفلسطيني للمساعدات القانونية في القدس، إلا أنه تفاجأ صباح اليوم بإقدام جرافتين تابعتين للاحتلال وبحراسة آلياته، على تنفيذ عملية الهدم، رغم عدم وجود أي إشعار جديد.
وأوضح أن عملية الهدم هي الثانية خلال شهر واحد في المنطقة نفسها، حيث هدم الاحتلال في العاشر من شهر آذار /مارس الماضي، قاعدة بناء أرضية، شُيدت قديما منذ عام 1990، تعود للمواطن عبد الحميد مصطفى شلبي من مدينة طولكرم، في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لتضييق الخناق على المواطنين، وفرض واقع جديد في المناطق القريبة من الجدار.
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