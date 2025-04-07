الاحتلال يهدم منزلا في بلدة فرعون جنوب طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم -PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في منطقة الغرسات جنوب شرق بلدة فرعون جنوب طولكرم.

وأفاد عضو بلدية فرعون أحمد درويش، بأنهم تفاجأوا صباح اليوم بآليات الاحتلال وجرافاته الثقيلة تقتحم البلدة باتجاه المنزل، حيث أبلغوا صاحبه وهو سامر مسعود خليل، بمغادرته، وأمهلوه مدة نصف ساعة فقط لإخلائه، مشيرا إلى أن المواطنين هُرعوا لمساعدته على إخلاء ما يستطيعون خلال هذه المدة القصيرة.

وأضاف أن جرافات الاحتلال هدمت المنزل بالكامل، وهو عبارة عن طابق أرضي يؤوي سبعة أفراد، ومشيّد منذ أكثر من 10 سنوات، ويبعد حوالي 100 متر عن جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة.

وأشار درويش إلى أن صاحبه تلقى إخطارا بوقف البناء عام 2016، إلى جانب عدة منازل ومنشآت أخرى في المنطقة، وقد تمت متابعة القضية قانونيا عبر محامين من أراضي 1948 وعبر المركز الفلسطيني للمساعدات القانونية في القدس، إلا أنه تفاجأ صباح اليوم بإقدام جرافتين تابعتين للاحتلال وبحراسة آلياته، على تنفيذ عملية الهدم، رغم عدم وجود أي إشعار جديد.

وأوضح أن عملية الهدم هي الثانية خلال شهر واحد في المنطقة نفسها، حيث هدم الاحتلال في العاشر من شهر آذار /مارس الماضي، قاعدة بناء أرضية، شُيدت قديما منذ عام 1990، تعود للمواطن عبد الحميد مصطفى شلبي من مدينة طولكرم، في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لتضييق الخناق على المواطنين، وفرض واقع جديد في المناطق القريبة من الجدار.