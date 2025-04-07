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الاحتلال يقتحم منطقة برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم

الاحتلال يقتحم منطقة برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم

2025-04-07 06:13:51
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منطقة برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، لتأمين وصول مستعمرين للمكان لتأدية طقوس تلمودية.

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