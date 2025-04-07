الاحتلال يقتحم منطقة برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم

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الاحتلال يقتحم منطقة برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منطقة برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، لتأمين وصول مستعمرين للمكان لتأدية طقوس تلمودية.
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