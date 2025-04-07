أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات

أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، فقد انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أيار المقبل بنسبة 2.84% لتصل إلى 60.23 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي لشهر حزيران المقبل بنسبة 2.70% لتصل إلى 63.81 دولارا للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وقبل ذلك وخلال التداولات، انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3%، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ نيسان 2021.
وقالت مؤسسة شركة تحليل سوق النفط "فاندا إنسايتس" فاندانا هاري: "من الصعب أن نرى أرضية للنفط الخام ما لم يهدأ الذعر في الأسواق.
يشار إلى أن الصين أعلنت يوم الجمعة الماضية فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الأميركية، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
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