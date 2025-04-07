أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الاثنين، لتواصل خسائر الأسبوع الماضي، مع تأجج التوترات التجارية المتصاعدة، والمخاوف بين واشنطن وبكين، من ركود من شأنه أن يقلل الطلب على الخام.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، فقد انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أيار المقبل بنسبة 2.84% لتصل إلى 60.23 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي لشهر حزيران المقبل بنسبة 2.70% لتصل إلى 63.81 دولارا للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقبل ذلك وخلال التداولات، انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3%، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ نيسان 2021.

وقالت مؤسسة شركة تحليل سوق النفط "فاندا إنسايتس" فاندانا هاري: "من الصعب أن نرى أرضية للنفط الخام ما لم يهدأ الذعر في الأسواق.

يشار إلى أن الصين أعلنت يوم الجمعة الماضية فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الأميركية، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.