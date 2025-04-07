رئيس الشاباك الأسبق: نتنياهو طلب إلغاء عضوية خصم سياسي في الكابينيت

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- قال رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، اليوم الإثنين، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طلب منه كرئيس للشاباك أن يلغي عضوية الوزير في حينه، نفتالي بينيت، في الكابينيت السياسي – الأمني، بعد أن سمع نتنياهو بأن بينيت أقيل من وحدة كوماندوز النخبة "سرية هيئة الأركان العامة"، بسبب "مشكلة في الولاء".

وأضاف كوهين، خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن نتنياهو طلب منه إلغاء عضوية بينيت في الكابينيت خلال محادثة بينهما على انفراد، وقال إنه "إذا كان قد أقيل بسبب مشكلة ولاء، فهول لا يمكنه على ما يبدو أن يكون عضو في الكابينيت".

وتابع كوهين أنه رفض طلب نتنياهو، "فهو لم يطلب مني أن أتأكد من ذلك، وإنما أن أرفض عضويته في الكابينيت، كأنه لا يوجد تصنيف أمني له".

وأضاف كوهين أنه قال لنتنياهو "هل أنت جدي في هذا المطلب؟ الأمر الأول، ما هي العلاقة بين ما حدث قبل 30 عاما وبين ما نتداول فيه الآن؟ والأمر الثاني، هو أنني لن أنفذ ذلك".

وتأتي أقوال كوهين على خلفية الصراع بين رؤساء الشاباك السابقين وبين نتنياهو بعد أن أقال الأخير رئيس الشاباك الحالي، رونين بار. وقال كوهين إنه "أليس صادما ومقلقا أن يتوجه رئيس الحكومة إلى رئيس الشاباك ويطلب منه إلغاء عضوية، أو استخدام نفوذه من أجل إلغاء خصم سياسي. وبالصدفة أنا قلت 'لا'، ماذا سيحدث إذا قال آخر 'نعم'؟".

وأشار كوهين إلى أنه بعد عملية عسكرية حساسة تم تنفيذها، طلب نتنياهو منه أن يستخدم "أداة جمع معلومات لدى الشاباك ضد جميع رؤساء أجهزة الاستخبارات المطلعين على هذه العملية. وبدا لي أن تنفيذ هذا الطلب هو أمر جنوني. من دون اشتباه محدد، عليّ أن أراقب جميع رؤساء الأجهزة. هل تدركون ماذا تعني كراقبة أجهزة الاستخبارات كلها في إسرائيل، رئيس الشاباك، هيئة الأركان العامة، الشاباك وجميع القيادات الأمنية، وبعمق؟".

ووصف رئيس المعارضة، يائير لبيد، أقوال كوهين بأنها "ليست أقل من هزة أرضية"، وأضاف أن "نتنياهو حاول استخدام الشاباك كي يحيك فرية ويصفي خصما سياسيا. ورئيس حكومة لا يتصرف هكذا. هكذا يتصرف رئيس منظمة إجرامية".

وقال رئيس الشاباك السابق، ناداف أرغمان، للقناة 12، الشهر الماضي وعلى خلفية الحديث عن إقالة بار، إنه إذا عمل نتنياهو بشكل مخالف للقانون، فإنه سيكشف عن "كل ما أعرفه عنه"، وأضاف أنه رؤساء الشاباك "يعرفون الكثير" من المعلومات، وأن "توجد أمور نعلم بشأنها وتشكل خطرا على أمن دولة إسرائيل وسنستخدمها بموجب القانون".

وقدم بار رسالة إلى المحكمة العليا، التي ستنظر غدا في التماس ضد إقالته، وتضمنت الرسالة أسباب إقالته، وبينها رفضه تزويد نتنياهو بموقف يمنع استمرار محاكمة نتنياهو وكذلك مطالبته من قبل نتنياهو "بممارسة صلاحيات الشاباك ضد مواطنين" يتظاهرون ضد نتنياهو والحكومة. وكتب بار أن رفضه مطالب نتنياهو أدى إلى "فقدان ثقة" نتنياهو به.

وطلب بار استعراض الوقائع المتعلقة بذلك من خلال جلسة محكمة ليست مفتوحة أمام الجمهور.