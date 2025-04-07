الاحتلال يخطر بهدم منزلين وإزالة بركسات في المغير

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الاحتلال يخطر بهدم منزلين وإزالة بركسات في المغير
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم منزلين وإزالة بركسات في قرية المغير، شمال شرق رام الله.
وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المغير، وسلّمت إخطارات بهدم منزلين للمواطن عواد عبد الكريم أبو عليا، وآخر لشحادة كعابنة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أخطرت بإزالة بركسات تعود لعائلة أبو نبيل أبو عليا.
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