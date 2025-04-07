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الاحتلال يخطر بهدم منزلين وإزالة بركسات في المغير

الاحتلال يخطر بهدم منزلين وإزالة بركسات في المغير

2025-04-07 06:13:49
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم منزلين وإزالة بركسات في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المغير، وسلّمت إخطارات بهدم منزلين للمواطن عواد عبد الكريم أبو عليا، وآخر لشحادة كعابنة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أخطرت بإزالة بركسات تعود لعائلة أبو نبيل أبو عليا.

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