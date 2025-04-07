وزير العدل إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية للكويت

وزير العدل إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية للكويت
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توجيهات من القيادة السياسية بتوفير كل أشكال الدعم للمرأة وسينعكس ذلك على جميع التعديلات القانونية
لجنة إعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية بدأت أعمالها ونتوقع أن تكون ملامح المشروع جاهزة خلال الأشهر المقبلة
أسامة دياب
أشاد وزير العدل المستشار ناصر السميط بقوة ومتانة العلاقات الكويتية - الغانية والتي وصفها بالتاريخية حيث تجاوزت الـ 50 عاما، مستذكرا موقف غانا إبان الغزو العراقي الغاشم وتأييدها للحق الكويتي ومشاركة قواتها في تحرير الكويت.
وأعرب السميط في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة مساء أمس الأول بفندق كراون بلازا بمناسبة الذكرى الـ 68 لاستقلال غانا بحضور لفيف من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد عن أمله في ان تتطور العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين، متمنيا التوفيق لغانا في كافة المجالات.
ومع دخول قانون الضبط والإحضار حيز التنفيذ، أشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص السجن الخاص بالنسبة للمدنيين.
وردا على سؤال بخصوص توقيت دخول قانون الأحوال الشخصية حيز التنفيذ، قال: تم تشكيل لجنة بخصوص إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية بالكامل، تتكون من عدد من القضاة ورؤساء ومديري النيابة العامة مع الاستعانة بجميع الاختصاصيين، واللجنة بدأت أعمالها ونتوقع أن تكون ملامح المشروع جاهزة خلال الأشهر المقبلة.
وفيما يتعلق بوجود مشاريع قوانين جديدة سيتم طرحها قريبا، قال: نعم هناك إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية للكويت، مشيرا إلى ان الكويت لديها 982 قانونا ساريا وهدفنا في المرحلة الأولى هو إعادة النظر في 10% من هذه القوانين وتجزئتها إلى مراحل من الأهم فالمهم وذلك خلال سنة.
وردا على سؤال حول التعديلات على القوانين الخاصة بالمرأة والطفل، أشار إلى ان هناك توجيهات سامية من القيادة السياسية لتوفير كافة أشكال الدعم للمرأة وهذا سينعكس في جميع التعديلات القانونية.
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