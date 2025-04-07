وزير العدل إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية للكويت



توجيهات من القيادة السياسية بتوفير كل أشكال الدعم للمرأة وسينعكس ذلك على جميع التعديلات القانونية لجنة إعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية بدأت أعمالها ونتوقع أن تكون ملامح المشروع جاهزة خلال الأشهر المقبلة

أسامة دياب

أشاد وزير العدل المستشار ناصر السميط بقوة ومتانة العلاقات الكويتية - الغانية والتي وصفها بالتاريخية حيث تجاوزت الـ 50 عاما، مستذكرا موقف غانا إبان الغزو العراقي الغاشم وتأييدها للحق الكويتي ومشاركة قواتها في تحرير الكويت.

وأعرب السميط في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة مساء أمس الأول بفندق كراون بلازا بمناسبة الذكرى الـ 68 لاستقلال غانا بحضور لفيف من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد عن أمله في ان تتطور العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين، متمنيا التوفيق لغانا في كافة المجالات.

ومع دخول قانون الضبط والإحضار حيز التنفيذ، أشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص السجن الخاص بالنسبة للمدنيين.

وردا على سؤال بخصوص توقيت دخول قانون الأحوال الشخصية حيز التنفيذ، قال: تم تشكيل لجنة بخصوص إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية بالكامل، تتكون من عدد من القضاة ورؤساء ومديري النيابة العامة مع الاستعانة بجميع الاختصاصيين، واللجنة بدأت أعمالها ونتوقع أن تكون ملامح المشروع جاهزة خلال الأشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بوجود مشاريع قوانين جديدة سيتم طرحها قريبا، قال: نعم هناك إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية للكويت، مشيرا إلى ان الكويت لديها 982 قانونا ساريا وهدفنا في المرحلة الأولى هو إعادة النظر في 10% من هذه القوانين وتجزئتها إلى مراحل من الأهم فالمهم وذلك خلال سنة.

وردا على سؤال حول التعديلات على القوانين الخاصة بالمرأة والطفل، أشار إلى ان هناك توجيهات سامية من القيادة السياسية لتوفير كافة أشكال الدعم للمرأة وهذا سينعكس في جميع التعديلات القانونية.