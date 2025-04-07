التربية تطلق خدمة المحادثة الذكية مع حمد Chat لزيادة التواصل والفعالية التعليمية



تتيح للمستخدمين إمكانية التفاعل المباشر وطرح الاستفسارات بلغات عدة دون الحاجة لمراجعة الوزارة تعد وسيلة مساعدة تهدف إلى تسهيل فهم المحتوى الدراسي وتعزيز التحصيل العلمي للطلبة

عبدالعزيز الفضلي

تماشياً مع توجيهات وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي بمواكبة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الإلكترونية بوزارة التربية وحرصا على تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتعلمين والكوادر التربوية والادارية والمستفيدين من خدمات الوزارة، أعلنت وزارة التربية عن إطلاق خدمة «المحادثة الذكية» باسم «مع حمد chat»، إحدى الحلول التقنية الحديثة والذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتسهيل التواصل وزيادة الفعالية في التعليم والتي تهدف إلى دعم زوار الموقع الإلكتروني للوزارة والتطبيق من خلال توفير المساعدة الفورية وتقديم لمعلومات الدقيقة بطريقة سهلة وفعالة.

وأوضحت «التربية» أن خدمة «مع حمد شات» تعد من أبرز نقاط التواصل الرقمية، حيث تتيح للمستخدمين، بما في ذلك الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وموظفي الوزارة والجمهور العام، إمكانية التفاعل المباشر وطرح الاستفسارات والحصول على الدعم الفوري، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تسهم في تقديم إجابات دقيقة مستندة إلى المناهج الدراسية المعتمدة، مما ييسر للطلبة الوصول إلى المعلومة العلمية الصحيحة.

وأكدت الوزارة أن الخدمة التي طورتها إدارة نظم المعلومات تدعم التفاعل بعدة لغات ولهجات محلية، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم ردود تلبي احتياجات المستخدمين وتوفر لهم تجربة متميزة، كما تخضع مخرجات الخدمة لرقابة وتدقيق من قبل فريق متخصص لضمان جودة ودقة المعلومات المقدمة.

وبينت أن «مع حمد chat» تتيح للمستخدمين تحديد الصف والفصل الدراسي والمادة التعليمية، ومن ثم طرح السؤال المطلوب للحصول على إجابة فورية مستخلصة من محتوى المنهج الدراسي، وذلك من خلال مكتبة الطالب الموفرة ضمن الخدمة، لافتة إلى أن خدمة «مع حمد chat» لا تغني عن الرجوع إلى الكتاب المدرسي، وإنما تأتي كوسيلة مساعدة مكملة تهدف إلى تسهيل فهم المحتوى الدراسي وتعزيز التحصيل العلمي للطلبة، من خلال تقديم المعلومة بشكل مبسط ومنسق.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات المقدمة عبر «مع حمد chat» تنقسم إلى عدة فئات، تشمل خدمات المعلمين والإداريين، وخدمات الطلبة وأولياء الأمور، ومعلومات عن المدارس، بالإضافة إلى خدمات الأفراد وخدمات المحتوى المقروء والمرئي، ما يسهل على رواد الموقع الوصول إلى ما يحتاجون اليه بدقة وسرعة.

وأكدت الوزارة حرصها على الالتزام بتوفير بيئة تعليمية رقمية متطورة، تسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق رؤية الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل، معربة عن تفاؤلها بأن خدمة «مع حمد شات» ستسهم بشكل فعال في تحسين تجربة التعليم عن بعد، وتعزيز التواصل بين جميع أطراف العملية التعليمية.

وشددت الوزارة على أهمية الاستماع إلى آراء المستخدمين وملاحظاتهم لتطوير الخدمة بشكل مستمر، مما يعكس حرصها على تلبية احتياجات المجتمع التعليمي وتقديم الحلول التي تسهم في تطوير العملية التعليمية بكل جوانبها.