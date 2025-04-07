وزيرة الأشغال وقعت عقد دراسة وتصميم المرحلة الأولى لـ السكة الحديد

عاطف رمضان

وقعت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان وبحضور سفيرة تركيا لدى الكويت طوبى نور سونمز عقد أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد «المرحلة الأولى» مع المكتب الاستشاري العالمي برويابي التركية.

وقالت المشعان: تماشيا مع رؤى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء شبكة السكك الحديدية للركاب والبضائع والتي تربط دول المجلس بطول إجمالي 2.177 كم تبدأ من الكويت مرورا بجميع دول المجلس وصولا إلى سلطنة عمان.

وأضافت أن الجزء الخاص بالكويت هو مسار يمتد من منطقة الشدادية وهي محطة دولة الكويت للقطارات بمساحة مليوني متر مربع إلى النويصيب بطول 111 كم، وبعد ترسية الجهاز المركزي للمناقصات العامة وأخذ موافقة ديوان المحاسبة اليوم نوقع التصميم التفصيلي لهذا المسار مع شركة برويابي التركية وبعد الانتهاء من التصميم سيتم طرح المناقصة الخاصة بالتنفيذ.