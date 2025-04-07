وزيرة الأشغال وقعت عقد دراسة وتصميم المرحلة الأولى لـ السكة الحديد

وزيرة الأشغال وقعت عقد دراسة وتصميم المرحلة الأولى لـ السكة الحديد
عاطف رمضان
وقعت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان وبحضور سفيرة تركيا لدى الكويت طوبى نور سونمز عقد أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد «المرحلة الأولى» مع المكتب الاستشاري العالمي برويابي التركية.
وقالت المشعان: تماشيا مع رؤى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء شبكة السكك الحديدية للركاب والبضائع والتي تربط دول المجلس بطول إجمالي 2.177 كم تبدأ من الكويت مرورا بجميع دول المجلس وصولا إلى سلطنة عمان.
وأضافت أن الجزء الخاص بالكويت هو مسار يمتد من منطقة الشدادية وهي محطة دولة الكويت للقطارات بمساحة مليوني متر مربع إلى النويصيب بطول 111 كم، وبعد ترسية الجهاز المركزي للمناقصات العامة وأخذ موافقة ديوان المحاسبة اليوم نوقع التصميم التفصيلي لهذا المسار مع شركة برويابي التركية وبعد الانتهاء من التصميم سيتم طرح المناقصة الخاصة بالتنفيذ.
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