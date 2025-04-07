ديوان الخدمة المدنية احتساب فترة تجربة الموظف ضمن مدة الخدمة الرسمية بأثر رجعي

ديوان الخدمة المدنية احتساب فترة تجربة الموظف ضمن مدة الخدمة الرسمية بأثر رجعي
مريم بندق
قالت مصادر في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» إنه يجوز ان يكون تعيين الموظف لشغل بعض الوظائف تحت التجربة، على أن تحدد اللائحة في جهة العمل المدة والضوابط المنظمة لتنفيذ ذلك.
وأوضحت المصادر أنه إذا أتم الموظف فترة التجربة بنجاح يعتبر مثبتا في الوظيفة بشكل دائم، وتحتسب فترة التجربة ضمن مدة خدمته الرسمية بأثر جعي، ما لا يؤثر على أي من حقوقه الوظيفية أو المالية.
وعددت المصادر فوائد إخضاع الموظف لفترة تجربة قبل التعيين النهائي والتي منها:
. تقييم الكفاءة والأداء: تتيح فترة التجربة للمسؤول التأكد من امتلاك الموظف للمهارات والمعرفة المطلوبة لأداء الوظيفة التي سيعين عليها بكفاءة.
. اختبار مدى التوافق مع بيئة العمل: تساعد هذه الفترة في معرفة مدى انسجام الموظف مع فريق العمل، ما يقلل من احتمالية حدوث مشكلات مستقبلية.
. قياس الالتزام والانضباط: يتمكن المسؤول من ملاحظة مدى جدية الموظف في التزامه بالمواعيد، وتنفيذ المهام، والالتزام بالسياسات الداخلية لجهة العمل.
. تقليل مخاطر التوظيف غير المناسب: تجنب الجهة تعيين موظفين غير مؤهلين بشكل دائم، ما يوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بتوظيف واستبدال الموظفين غير المناسبين.
واختتمت المصادر تصريحها بالقول: أما إذا انقضت فترة التجربة وثبت عدم مناسبة الموظف مع متطلبات الوظيفة فلا يتم تنفيذ إجراءات التعيين معه.
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