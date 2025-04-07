ديوان الخدمة المدنية احتساب فترة تجربة الموظف ضمن مدة الخدمة الرسمية بأثر رجعي

مريم بندق

قالت مصادر في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» إنه يجوز ان يكون تعيين الموظف لشغل بعض الوظائف تحت التجربة، على أن تحدد اللائحة في جهة العمل المدة والضوابط المنظمة لتنفيذ ذلك.

وأوضحت المصادر أنه إذا أتم الموظف فترة التجربة بنجاح يعتبر مثبتا في الوظيفة بشكل دائم، وتحتسب فترة التجربة ضمن مدة خدمته الرسمية بأثر جعي، ما لا يؤثر على أي من حقوقه الوظيفية أو المالية.

وعددت المصادر فوائد إخضاع الموظف لفترة تجربة قبل التعيين النهائي والتي منها:

. تقييم الكفاءة والأداء: تتيح فترة التجربة للمسؤول التأكد من امتلاك الموظف للمهارات والمعرفة المطلوبة لأداء الوظيفة التي سيعين عليها بكفاءة.

. اختبار مدى التوافق مع بيئة العمل: تساعد هذه الفترة في معرفة مدى انسجام الموظف مع فريق العمل، ما يقلل من احتمالية حدوث مشكلات مستقبلية.

. قياس الالتزام والانضباط: يتمكن المسؤول من ملاحظة مدى جدية الموظف في التزامه بالمواعيد، وتنفيذ المهام، والالتزام بالسياسات الداخلية لجهة العمل.

. تقليل مخاطر التوظيف غير المناسب: تجنب الجهة تعيين موظفين غير مؤهلين بشكل دائم، ما يوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بتوظيف واستبدال الموظفين غير المناسبين.

واختتمت المصادر تصريحها بالقول: أما إذا انقضت فترة التجربة وثبت عدم مناسبة الموظف مع متطلبات الوظيفة فلا يتم تنفيذ إجراءات التعيين معه.