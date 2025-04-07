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الكهرباء فصل التيار عن أجزاء من 3 مناطق زراعية

الكهرباء فصل التيار عن أجزاء من 3 مناطق زراعية

2025-04-07 06:07:40
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة عن بدء فصل التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من المناطق الزراعية التالية:

‏- العبدلي

‏- الروضتين

‏- الوفرة

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