صدور مرسوم أميري بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة

صدور مرسوم أميري بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة
صدر مرسوم أميري رقم 63 لسنة 2025 يقضي بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.
وفيما يلي نص المرسوم:
"مرسوم رقم 63 لسنة 2025 بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
- تلغى الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه.
مادة ثانية
- على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
شريدة عبدالله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في 8 شوال 1446 هـ
الموافق 6 أبريل 2025 م".
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