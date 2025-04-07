صدور مرسوم أميري بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة

صدر مرسوم أميري رقم 63 لسنة 2025 يقضي بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.

وفيما يلي نص المرسوم:

"مرسوم رقم 63 لسنة 2025 بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له

وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي

مادة أولى

- تلغى الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

مادة ثانية

- على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

فهد يوسف سعود الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

شريدة عبدالله سعد المعوشرجي

صدر بقصر السيف في 8 شوال 1446 هـ

الموافق 6 أبريل 2025 م".

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