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بحضور إماراتي.. البارالمبية الدولية تناقش خطط الاستعداد لدورة لوس أنجلوس 2028

بحضور إماراتي.. البارالمبية الدولية تناقش خطط الاستعداد لدورة لوس أنجلوس 2028

2025-04-07 06:02:03
(MENAFN- Al-Bayan) شاركت الدولة في أعمال الاجتماع الـ 101 لمجلس إدارة البارالمبية الدولية، والذي تختتم أعماله اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد.

مثل الدولة في الاجتماع سعادة محمد فاضل الهاملي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية.

وناقش الاجتماع الخطط الإستراتيجية للفترة المقبلة استعدادا لدورة لوس أنجلوس 2028، وسبل تعزيز برامج الدعم والتأهيل للرياضيين من أصحاب الهمم حول العالم، بالإضافة إلى تقييم نتائج دورة الألعاب البارالمبية – باريس 2024.

وأكد سعادة محمد فاضل الهاملي، أن مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع تأتي في إطار التزامها الثابت بدعم الحركة البارالمبية الدولية، والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر إشراقاً للرياضيين من أصحاب الهمم، لافتا إلى أن الرياضة البارالمبية ليست فقط منصة للتنافس، بل وسيلة للتمكين والإلهام والتغيير الإيجابي في المجتمعات.

وأضاف أن اللجنة البارالمبية الإماراتية تعمل دائماً على نقل تجاربها الناجحة وتبادل الخبرات لدفع عجلة التقدم على المستوى الدولي.

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