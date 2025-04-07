بحضور إماراتي.. البارالمبية الدولية تناقش خطط الاستعداد لدورة لوس أنجلوس 2028

بحضور إماراتي.. البارالمبية الدولية تناقش خطط الاستعداد لدورة لوس أنجلوس 2028
مثل الدولة في الاجتماع سعادة محمد فاضل الهاملي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية.
وناقش الاجتماع الخطط الإستراتيجية للفترة المقبلة استعدادا لدورة لوس أنجلوس 2028، وسبل تعزيز برامج الدعم والتأهيل للرياضيين من أصحاب الهمم حول العالم، بالإضافة إلى تقييم نتائج دورة الألعاب البارالمبية – باريس 2024.
وأكد سعادة محمد فاضل الهاملي، أن مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع تأتي في إطار التزامها الثابت بدعم الحركة البارالمبية الدولية، والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر إشراقاً للرياضيين من أصحاب الهمم، لافتا إلى أن الرياضة البارالمبية ليست فقط منصة للتنافس، بل وسيلة للتمكين والإلهام والتغيير الإيجابي في المجتمعات.
وأضاف أن اللجنة البارالمبية الإماراتية تعمل دائماً على نقل تجاربها الناجحة وتبادل الخبرات لدفع عجلة التقدم على المستوى الدولي.
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