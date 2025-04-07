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الشارقة يواجه التعاون السعودي غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2

الشارقة يواجه التعاون السعودي غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2

2025-04-07 06:02:02
(MENAFN- Al-Bayan) يلتقي غداً فريق الشارقة مع التعاون السعودي في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم“منطقة الغرب”، طامحا في تحقيق أفضل نتيجة في مشوار التأهل إلى النهائي القاري بالبطولة التي انطلقت بنظامها الجديد هذا الموسم.

ويدخل الشارقة اللقاء مدعوما بتأهله إلى المباراة النهائية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه أخيرا على الجزيرة في نصف النهائي 3-1.

وكان الشارقة قد تأهل إلى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2، بعد تصدره للمجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات برصيد 13 نقطة، ثم التأهل على حساب الحسين اربد الأردني في دور الـ16، إذ فاز ذهابا 1-0، وخسر إيابا 0-1، ليتأهل بفوزه بركلات الترجيح 3-0، ليبلغ ربع النهائي والذي حسمه على حساب شباب الأهلي، إذ تعادل الطرفان 1-1 ذهابا، وبالنتيجة نفسها إيابا، لكنه تأهل بعد فوزه 5-4 بركلات الترجيح.

ويعول الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الشارقة على نخبة من اللاعبين يتصدرهم كل من كايو لوكاس صاحب رصيد الـ 5 أهداف حتى الآن، وزميله بالفريق لوان بيريرا، صاحب الرصيد نفسه. وبلغت أهداف فريق الشارقة حتى الآن 16 هدفا في جميع أدوار البطولة.

وبالنسبة لفريق التعاون فقد تأهل إلى دور الـ16 بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وفي دور الـ16 تأهل على حساب الوكرة القطري، بعد التعادل ذهابا 2-2، وبالنتيجة نفسها إيابا، وفوزه بركلات الترجيح 4-3.

وفي الدور ربع النهائي تأهل على حساب تراكتور سازي الإيراني، إذ تعادلا بدون أهداف ذهابا، وإيابا 2-2، ثم الفوز بركلات الترجيح 4-2.

وتشهد منافسات الدور نفسه لمنطقة شرق آسيا لقاء ليون سيتي سايلورس السنغافوري، مع سيدني اف سي الأسترالي يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي المتأهل من الفريقين مع المتأهل من الشارقة والتعاون، في المباراة النهائية.

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