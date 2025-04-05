خبيرة: هكذا ستُعيد المعادن خلط أوراق الاقتصاد والطاقة العالميين

MENAFN - Swissinfo) يشتدّ السباق على المعادن للدفع بعجلة التحوّل العالمي في مجالي الطاقة والرقمنة. ويُعيد تحديد ميزان القوى الدولي استغلال هذه الموارد إلى حدّ كبير، وسط التوتّرات الجيوسياسية، والضغوط البيئية، والصراعات الثقافية. تم نشر هذا المحتوى على 05 أبريل 2025 - 09:00 9دقائق

أحلل القضايا الجيوسياسية من وجهة نظر جنيف الدولية وأنسق مشروع”رؤية جنيف“، وهو مشروع مشترك بين "حيوبوليتيس"على قناة RTS وسويس إنفو واتحاد الإذاعات الأوروبية. كصحفية متخصصة في مجال البيئة، عملت في الميدان، خاصةً في القطب الشمالي، حيث غطيت نزاعات التعدين. تخصصت في الصحافة الاستقصائية، وعملت في العديد من وسائل الإعلام السويسرية، منها لوطون، هايدي نيوز، وطون بريزون.



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يتزايد الطلب على المعادن بشكل متواصل؛ بدءًا من التحوّل في قطاع الطاقة، ووصولاً إلى التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى سباق التسلّح. وتُشير توقعات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الطلب سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030، مما يتطلب فتح مئات المناجم الجديدة على مستوى العالم.

وتقول أوليفيا لازارد، الباحثة في مجال الأمن العالمي والوسيطة البيئية في مؤسسة كارنيغي أوروبا، في زيارة لها إلى جنيف للمشاركة في فعاليات المهرجان السينمائي الدولي لحقوق الإنسان:“نحن ننتمي جماعياً لمجتمعات وحضارات معدنية، منذ العصر الحجري الحديث.”

وفي تصريح أدلت به إلى برنامج“جيوبوليتيس”،رابط خارجي الذي تنتجه قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS)، أوضحت الباحثة قائلة:“إن ما يحدث في القرن الحادي والعشرين، مع الاحتباس الحراري والثورة الصناعية الرابعة، هو أن هناك طلبًا كبيرًا للغاية على المعادن لبناء البنى التحتية الرقمية، وتلك الخاصة بالطاقة التي ستعيد خلط أوراق الاقتصاد والطاقة العالميين. ولا شكَّ أننا نتجّه نحو مزيد من المعادن ومصادر الطاقة المتجددة، لكننا لم نشهد بعد انخفاضًا في استخدام الوقود الأحفوري.”

جيوسياسة المعادن

تُعتبر المعادن النادرة ضرورية لتصنيع التكنولوجيات الرقمية، والأسلحة، والبنى التحتية الخاصة بالطاقة المتجددة، وهي الآن في قلب صراع محتدم بين القوى العظمى.

وأمام احتكار الصين شبه الكلّي لتكرير المعادن الأساسية مثل الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة، والكوبالت، والنحاس، والنيكل، تسعى العديد من الحكومات إلى تنويع تموينها للحد من تبعيتها لبكين. وهذا ما ينطبق على الاتحاد الأوروبي، الذي سنّ تشريعًا أوروبيًا بشأن المواد الأوليّة الحيوية لتأمين نفاذه للمعادن الأساسية داخل حدوده وتنميتها.

تحتكر الصين تكرير المعادن الاستراتيجية بشكل شبه كلي Geopolitis / RTS

وفي القارة الإفريقية، تفرض بعض الحكومات التي تمتلك حوالي ثُلث احتياطيات العالم من المعادن الهامة، مثل نيجيريا وزامبيا، لوائح قانونية لتشجيع تحويل الموارد المحلي. كما تسعى روسيا، من جهتها، إلى تعزيز دورها في صناعة التعدين. أما أوكرانيا، التي تمتلك، وفق السلطات، 5% من احتياطيات العالم من المعادن الحيوية يوجد قسمٌ منها في أراضٍ تحتلّها روسيا، فقد تكاثرت الأطماعُ عليها.

وتشير أوليفيا لازارد إلى أن“أوكرانيا ليست غنية من حيث المواد والطاقة فحسب، بل حتى من حيث الأراضي المُنتجة، والمياه، والمساحات الصالحة للسكن. وسوف تزداد كلّها أهميةً في المستقبل، بفعل الاحتباس الحراري.”

تمتلك أوكرانيا، وفقًا للسلطات، 5% من احتياطيات العالم من المعادن الحرجة، يوجد قسمٌ منها في أراضٍ تحتلها روسيا. Geopolitis / RTS

نزاعات بشرية وبيئية

ولهذا التهافت الجديد على المعادن ثمنٌ في غالب الأحيان. فقد كشفت مجموعة تعدين سويديّة في كيرونا، شمال السويد، ما يمكن أن يكون أكبر منجم للأراضي النادرة في أوروبا. لكن ثار الشعب الساميرابط خارجي ، السكان الأصليون في شمال إسكندنافيا، ضد هذا الاستغلال الذي يتعدّى على أراضي رعاة الرنة، وهي فصيلة من الأيليات تعيش في المناطق القطبية.

ويحذّر ماتي بليند بيرغ، رئيس الجمعية السويدية لرعاة الرنة، في الفيلم الوثائقي“آثار النمو”، الذي عُرض في مهرجان جنيف للفيلم والمنتدى الدولي عن حقوق الإنسان، مِن أنّ الصناعة الاستخراجية“تحرم حيوان الرنة من أراضيه، ومن ثم، لا يمكننا التكيّف مع ظروف الرعي بافتقاد الأراضي. فدون الرنة لن تبقى لنا زراعة”.

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وأعقبت أوليفيا لازارد، التي دُعيت إلى مهرجان أفلام حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة هذا الموضوع، بقولها:“يُعدّ هذا أحد التوترات الكبيرة التي تميّز التحوّل الرقمي والتحوّل في مجال الطاقة، فيها أبعادٌ تتعلق بالعدالة البيئية والثقافية وبعدٌ يتعلق بالهوية. وتوجد في أوروبا العديد من المناجم الصالحة للاستغلال؛ سواء في بلدان الشمال، أو في المناطق التي تعاني من ضغوط شديدة من حيث الموارد الطبيعية مثل المياه.”

وقد تنجرّ مخاطر عن أيّ زيادة لضغوط التعدين في المناطق ذات القيمة البيئية العالية، التي لها دورٌ حاسم في تنظيم المناخ العالمي، مثل غابات الأمازون وأحواض الكونغو. و”قد نخسر بسبب ذلك، المعركة ضد تغيّر المناخ في أسرع وقت. ويتعيّن علينا، في هذا السباق المحموم على المعادن، أن ننتبه جيّداً إلى المكان الذي سننقّب فيه ونستخرج المعادن، ليس من الناحية الثقافية فقط، بل أيضًا من الناحية البيئية.”

إعادة التدوير عوضا عن التعدين؟

وترى أوليفيا لازارد أن الاحتياجات إلى المعادن يمكن تلبيتها جزئياً عن طريق إعادة التدوير. وتؤكد أن“الاستثمار في إعادة التدوير يعدّ من المقترحات الاستراتيجية في أوروبا، والولايات المتحدة، وحتى في الصين.” وحسب الوكالة الدولية للطاقة، يمكن أن تقلّص كميات النحاس المُعاد تدويرها من الاحتياجات إلى عمليات استخراج جديدة بنسبة 40%، بحلول عام 2050. ومع ذلك، لن تكفي إعادة التدوير وحدها، كما تشير إلى ذلك أوليفيا لازارد قائلة:“نحتاج من 10 إلى 15 سنة أخرى من الاستخراج الأوليّ، وفقًا للبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.”

ووفقا للباحثة، هناك عدّة سبل للحد من هذه التبعية، مثل تنويع مصادر التموين. ومن تلك السُبل أيضاً، تطوير مناجم حضرية تهدف إلى إعادة استغلال مواقع تعدين قديمة، وكذلك ابتكارات مثل التعدين النباتي، وهي طريقة تعتمد على النباتات القادرة على امتصاص المعادن الموجودة في التربة قبل أن تُقطف لاستخراج المعادن منها. وبالموازاة، تُطوّر تكنولوجيات بديلة، مثل المغناطيسات الخالية من العناصر الأرضية النادرة، التي يمكن أن تقلّص من الطلب على هذه المواد الحيوية.

إعادة النظر في أسس السلام

ورغم أنّ الوضع يبعث على القلق، لا تزال مسألة المعادن الضرورية لدعم إخلاء المجتمعات من الكربون أساسية، كما تشدّد الباحثة:“إنّ التحوّل في مجال الطاقة شرطٌ لا غنى عنه، لضمان مستقبلٍ مناسب لعيش البشرية والأنواع الأخرى على هذا الكوكب.”

ويقتضي هذا التحوّل إعادة نظر جذرية في البُنى التي تقوم عليها مجتمعاتنا. و”لا مفرّ لنا من إعادة النظر في هياكل السلم والأمن، لأننا أتينا من نموذجٍ قائم على الفحم والحديد والصلب، ويجب أن يتطور نحو الطاقات المتجددة.” كما ينبغي أن يتم هذا التحوّل على نطاق دولي،“لخلق بيئة آمنة تستجيب لحالات الطوارئ المناخية والبيئية، مع مراعاة الأمن البيئي، والبشري، والإقليمي، والدولي، والكوني.”



أعدّت هذه المقالة بالتعاون بين موقع“سويس إنفو” (SWI swissinfo) وبرنامج“جيوبوليتيس” (Géopolitis RTS/vm)



ترجمة: موسى آشرشور

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد