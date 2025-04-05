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فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين

فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين

2025-04-05 03:13:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فتحت نقابة المهندسين اليوم السبت، باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة، المزمع إجراؤها في 27 نيسان الحالي في مركز النقابة في عمان، لانتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الهيئة ومندوبيها في الهيئة المركزية للنقابة.


ويستمر باب الترشح مفتوحا لغاية يوم الجمعة الموافق 11 نيسان الحالي، علما أن فتح باب الترشح يوم الجمعة سيكون في عمان فقط من الساعة 8.30 صباحا ولغاية الساعة 4.30 مساء، وفي فروع النقابة بالمحافظات لغاية يوم الخميس.


وكان مجلس الهيئة قرر دعوة الهيئة العامة لهيئة المكاتب والشركات الهندسية لعقد اجتماعها السنوي العادي يوم السبت الموافق 19 نيسان الحالي الساعة الخامسة مساء في مجمع النقابات المهنية بعمان،

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