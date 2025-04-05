فعالية ثقافية في مركز الأميرة بسمة بلواء بني كنانة

فعالية ثقافية في مركز الأميرة بسمة بلواء بني كنانة
وتضمّنت الفعالية، كلمة مدير مديرية ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، وكلمة رئيسة مُلتقى إقحوان ملكا للثقافة والفنون الكاتبة أماني الملكاوي، وفقرة مواهب قدمها الطفل عربي الملكاوي، الفائز بجائزة القرآن الكريم 2024 على مستوى اللواء ومُسابقة الإبداع الأدبي في الشِّعر، وفقرة أدبية قدّمتها الكاتبة دانيا عبدالله، التي اصدرت كتابها الأوّل عام 2023 بعنوان "ما زلنا نسير"، وفقرة روائية قدّمها الشّاب عبدالله الطَّرب مؤلف رواية "الجرثومة الكونية"، وفقرة المقالة القصصية قدّمتها الكاتبة نور الملكاوي من مدرسة ملكا الثانوية للبنات، الفائزة بمُسابقة الإبداع الأدبي على مستوى إقليم الشمال، وفقرة شعرية ألقتها الشاعرة أنمار المنسي، نائب رئيس المُلتقى.
كما تضمنت الفعالية ورشة خاصّة بتسويق الصناعات الثقافية قدّمها مدير مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية فرع جرش، طارق شطناوي، وافتتاح بازار الأكلات الشعبية والأشغال اليدوية، وتوزيع إصدارات وزارة الثقافة.
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