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فعالية ثقافية في مركز الأميرة بسمة بلواء بني كنانة

فعالية ثقافية في مركز الأميرة بسمة بلواء بني كنانة

2025-04-05 03:13:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد، بالتعاون مع مُلتقى إقحوان ملكا للثقافة والفنون، ومركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق الأردني الهاشمي في قاعة مركز الأميرة بسمة باللواء منطقة ملكا / المنصورة، اليوم السبت، فعالية ثقافية منوّعة.


وتضمّنت الفعالية، كلمة مدير مديرية ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، وكلمة رئيسة مُلتقى إقحوان ملكا للثقافة والفنون الكاتبة أماني الملكاوي، وفقرة مواهب قدمها الطفل عربي الملكاوي، الفائز بجائزة القرآن الكريم 2024 على مستوى اللواء ومُسابقة الإبداع الأدبي في الشِّعر، وفقرة أدبية قدّمتها الكاتبة دانيا عبدالله، التي اصدرت كتابها الأوّل عام 2023 بعنوان "ما زلنا نسير"، وفقرة روائية قدّمها الشّاب عبدالله الطَّرب مؤلف رواية "الجرثومة الكونية"، وفقرة المقالة القصصية قدّمتها الكاتبة نور الملكاوي من مدرسة ملكا الثانوية للبنات، الفائزة بمُسابقة الإبداع الأدبي على مستوى إقليم الشمال، وفقرة شعرية ألقتها الشاعرة أنمار المنسي، نائب رئيس المُلتقى.


كما تضمنت الفعالية ورشة خاصّة بتسويق الصناعات الثقافية قدّمها مدير مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية فرع جرش، طارق شطناوي، وافتتاح بازار الأكلات الشعبية والأشغال اليدوية، وتوزيع إصدارات وزارة الثقافة.

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