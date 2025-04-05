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اليونيفيل تجدد التزامها بدعم الجيش اللبناني
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت "اليونيفيل" أن"قائد القطاع الغربي الجنرال نيكولا ماندوليسي، جدد اليوم السبت، خلال جولة في جنوب لبنان، التزام اليونيفيل بدعم الجيش اللبناني".
وقال ماندوليسي في بيان إن"اليونيفيل" تبقى "الشريك الاستراتيجي الوحيد لاستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة"مؤكدا، "دعم اليونيفيل المستمر للسكان المدنيين، بهدف مساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية واستعادة الأمن".
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