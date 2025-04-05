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اليونيفيل تجدد التزامها بدعم الجيش اللبناني

اليونيفيل تجدد التزامها بدعم الجيش اللبناني

2025-04-05 03:13:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت "اليونيفيل" أن"قائد القطاع الغربي الجنرال نيكولا ماندوليسي، جدد اليوم السبت، خلال جولة في جنوب لبنان، التزام اليونيفيل بدعم الجيش اللبناني".


وقال ماندوليسي في بيان إن"اليونيفيل" تبقى "الشريك الاستراتيجي الوحيد لاستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة"مؤكدا، "دعم اليونيفيل المستمر للسكان المدنيين، بهدف مساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية واستعادة الأمن".

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