القاهرة: إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية الإثنين

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
القاهرة: إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية الإثنين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت رئاسة الجمهورية المصرية مساء اليوم السبت، عن إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية في القاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مصر وجزيرة سيناء.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السبت، إنّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من ماكرون بحثا فيه إمكانية عقد قمة ثلاثية خلال زيارة الرئيس الفرنسي، المتوقع أن يصل إلى القاهرة مساء غدٍ الأحد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السبت، إنّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من ماكرون بحثا فيه إمكانية عقد قمة ثلاثية خلال زيارة الرئيس الفرنسي، المتوقع أن يصل إلى القاهرة مساء غدٍ الأحد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين