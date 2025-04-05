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القاهرة: إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية الإثنين

القاهرة: إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية الإثنين

2025-04-05 03:13:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت رئاسة الجمهورية المصرية مساء اليوم السبت، عن إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية في القاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مصر وجزيرة سيناء.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السبت، إنّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من ماكرون بحثا فيه إمكانية عقد قمة ثلاثية خلال زيارة الرئيس الفرنسي، المتوقع أن يصل إلى القاهرة مساء غدٍ الأحد.

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