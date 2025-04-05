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مستوطنون يهاجمون مزارعين ومركبات في رام الله

مستوطنون يهاجمون مزارعين ومركبات في رام الله

2025-04-05 03:13:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مزارعين ومركبات قرب قرية المغير، شمال شرق رام الله.
وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة مزارعين ومركبات عند المدخل الغربي للقرية، على الطريق المؤدية إلى قرية أبو فلاح المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضاف أبو عليا أن قوات الاحتلال كانت قد هاجمت صباح السبت تجمعا بدويا في الجهة الجنوبية من القرية، واحتجزت عددا من سكانه ونكلت بهم ودققت في هوياتهم، وهددتهم في حال خروجهم من محيط خيامهم أو الاقتراب من البؤرة الاستعمارية القريبة المقامة على أراضي القرية.

MENAFN05042025000208011052ID1109393929

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