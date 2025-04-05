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بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

2025-04-05 03:13:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 435 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 495 دينارا اليوم السبت وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وانخفضت أسعار الذهب محليا السبت، 120 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا، 61.8 دينارا، مقابل 59.8 دينارا لغايات الشراء.

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