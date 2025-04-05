الاحصاءات العامة :الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يتخطى النسب المقدرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجّل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2024 ارتفاعاً بنسبة 2.7 المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، متجاوزاً النسبة المقدّرة لنفس الفترة والبالغة 2.5 المئة علما ان النمو لكامل عام 2024 قد بلغ 2.5 بالمئة بالمقارنة مع التوقعات الأولية بالنمو 2.3 بالمئة .



وأظهرت التقديرات الأولية بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 جاء مدفوعاً بتحقيق القطاعات الاقتصادية الرئيسية لمعدلات نمو مميزة، رغم التداعيات التي فرضتها الظروف الإقليمية والمتغيرات الجيوسياسية التي أثّرت على مختلف القطاعات الإنتاجية.



وبيّنت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي مدى منعة وقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الأوضاع في المنطقة، بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص ساهمت في رفع معدلات النمو في مختلف القطاعات.

وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسب متفاوتة، حيث حققت غالبية قطاعات الإنتاج السلعي معدلات نمو مميزة؛ فقد حقق قطاع الزراعة نمواً بنسبة 8.4 المئة وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.4 المئة وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.5 بالمئة وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.2 بالمئة .



أما في ما يخص القطاعات الخدمية، فقد حققت غالبيتها نسب نمو جيدة خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 3.7 المئة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم نمواً بنسبة 3.1 بالمئة .



وفي ما يتعلق بمساهمة القطاعات في تحقيق النمو خلال الربع الرابع من عام 2024، تصدّر قطاع الصناعات التحويلية القائمة بمساهمة بلغت 0.9 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة قدرها 0.53 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 0.33 نقطة مئوية.



أما بالنسبة لمساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد تصدّر قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة بلغت 18.7بالمئة تلاه قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 17.2 بالمئة ثم قطاع منتجي الخدمات الحكومية بنسبة 14.8بالمئة .



وعلى صعيد توزيع مساهمة القطاعات بين القطاعات السلعية والخدمية، أظهرت التقديرات أن القطاعات السلعية سجلت المساهمة الأكبر في معدل النمو المتحقق، حيث ساهمت بما مقداره 1.6 نقطة مئوية، بينما بلغت مساهمة القطاع الخدمي نحو 1.1 نقطة مئوية.