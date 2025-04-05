حصيلة ضحايا زلزال بورما تواصل الارتفاع بعد أكثر من أسبوع وتتجاوز 3450 قتيلا

حصيلة ضحايا زلزال بورما تواصل الارتفاع بعد أكثر من أسبوع وتتجاوز 3450 قتيلا
ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب بورما في 28 مارس إلى أكثر من 3455 قتيلا، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت، فيما جدد مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة نداءه للعالم لمساعدة الدولة المنكوبة.
وسوى الزلزال مباني بالأرض ودمر بنى تحتية في أنحاء البلاد، وأسفر عن مقتل 3455 شخصا وإصابة 4508 أشخاص، بالإضافة إلى فقدان 220 آخرين، وفقا لأرقام جديدة نشرتها وسائل إعلام رسمية.
وبعد أكثر من أسبوع على الكارثة لا يزال العديد من الناس في البلاد بلا مأوى، مجبرين على النوم في العراء بسبب تدمير منازلهم أو خشية مزيد من الانهيارات.
والتقى كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة أمس بمنكوبين في مدينة ماندالاي بوسط بورما، والواقعة قرب مركز الزلزال ولحقت بها أضرار جسيمة. وكتب توم فليتشر في منشور على إكس «الدمار مروع». وأضاف «على العالم أن يتكاتف مع شعب ميانمار».
وأعلنت الحصيلة الجديدة للقتلى بعد عودة رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في البلاد الجنرال مين أونغ هلاينغ، من رحلة خارجية قلما تحدث، لحضور قمة إقليمية الجمعة في بانكوك، حيث التقى بقادة من بينهم رئيسا وزراء تايلند والهند. هذا، وسلمت البحرية الهندية أمس مئات الأطنان من المساعدات الغذائية لبورما، غداة لقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي برئيس المجموعة العسكرية الحاكمة الجنرال مين أونغ هلاينغ.
وأفادت السفارة الهندية في يانغون بأن آخر المساعدات من الهند تضمنت 442 طنا من المواد الغذائية تشمل الأرز وزيت الطهو والمعكرونة والبسكويت. ووصلت الشحنة على متن السفينة «غاريال» التابعة للبحرية الهندية إلى ميناء ثيلاوا.
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