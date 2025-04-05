حصيلة ضحايا زلزال بورما تواصل الارتفاع بعد أكثر من أسبوع وتتجاوز 3450 قتيلا

ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب بورما في 28 مارس إلى أكثر من 3455 قتيلا، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت، فيما جدد مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة نداءه للعالم لمساعدة الدولة المنكوبة.

وسوى الزلزال مباني بالأرض ودمر بنى تحتية في أنحاء البلاد، وأسفر عن مقتل 3455 شخصا وإصابة 4508 أشخاص، بالإضافة إلى فقدان 220 آخرين، وفقا لأرقام جديدة نشرتها وسائل إعلام رسمية.

وبعد أكثر من أسبوع على الكارثة لا يزال العديد من الناس في البلاد بلا مأوى، مجبرين على النوم في العراء بسبب تدمير منازلهم أو خشية مزيد من الانهيارات.

والتقى كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة أمس بمنكوبين في مدينة ماندالاي بوسط بورما، والواقعة قرب مركز الزلزال ولحقت بها أضرار جسيمة. وكتب توم فليتشر في منشور على إكس «الدمار مروع». وأضاف «على العالم أن يتكاتف مع شعب ميانمار».

وأعلنت الحصيلة الجديدة للقتلى بعد عودة رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في البلاد الجنرال مين أونغ هلاينغ، من رحلة خارجية قلما تحدث، لحضور قمة إقليمية الجمعة في بانكوك، حيث التقى بقادة من بينهم رئيسا وزراء تايلند والهند. هذا، وسلمت البحرية الهندية أمس مئات الأطنان من المساعدات الغذائية لبورما، غداة لقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي برئيس المجموعة العسكرية الحاكمة الجنرال مين أونغ هلاينغ.

وأفادت السفارة الهندية في يانغون بأن آخر المساعدات من الهند تضمنت 442 طنا من المواد الغذائية تشمل الأرز وزيت الطهو والمعكرونة والبسكويت. ووصلت الشحنة على متن السفينة «غاريال» التابعة للبحرية الهندية إلى ميناء ثيلاوا.