العجيري العلمي نعيش فترة السرايات انتشار الغبار والصداع والزكام
أعلن مركز العجيري العلمي أننا نعيش خلال الفترة الحالية موسم الذرعان الذي بدأ بطالع المقدم، ومدته 13 يوما.
وأضاف المركز في تصريح صحافي، ان «طالع المقدم» أوله 3 أبريل، وهو عبارة عن نجمين نيرين وثالث طوالع الربيع، كما يعرف بالحميم الثاني، وفيه ترتفع درجات الحرارة عن ذي قبل ويزرع ويحصد فيه الأرز والقمح والحنطة وينتشر فيه الصداع والزكام والغبار.
وأشار إلى أنه خلال الذرعان يلحظ ارتفاع درجات حرارة الجو مع استمرار حالة عدم استقرار الطقس، حيث تتميز هذه الفترة بالسرايات وهي إحدى علاماته المميزة، وتمثل ظاهرة عابرة خلاله وتكون زاوية الشمس بارتفاع، وفيه نسيم بارد ليلا، وتهاجر فيه طيور الإوز الربيعي.
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