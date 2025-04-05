  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
العجيري العلمي نعيش فترة السرايات انتشار الغبار والصداع والزكام

العجيري العلمي نعيش فترة السرايات انتشار الغبار والصداع والزكام

2025-04-05 03:07:47
(MENAFN- Al-Anbaa)


أعلن مركز العجيري العلمي أننا نعيش خلال الفترة الحالية موسم الذرعان الذي بدأ بطالع المقدم، ومدته 13 يوما.
وأضاف المركز في تصريح صحافي، ان «طالع المقدم» أوله 3 أبريل، وهو عبارة عن نجمين نيرين وثالث طوالع الربيع، كما يعرف بالحميم الثاني، وفيه ترتفع درجات الحرارة عن ذي قبل ويزرع ويحصد فيه الأرز والقمح والحنطة وينتشر فيه الصداع والزكام والغبار.
وأشار إلى أنه خلال الذرعان يلحظ ارتفاع درجات حرارة الجو مع استمرار حالة عدم استقرار الطقس، حيث تتميز هذه الفترة بالسرايات وهي إحدى علاماته المميزة، وتمثل ظاهرة عابرة خلاله وتكون زاوية الشمس بارتفاع، وفيه نسيم بارد ليلا، وتهاجر فيه طيور الإوز الربيعي.

MENAFN05042025000130011022ID1109393919

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث