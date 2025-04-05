العجيري العلمي نعيش فترة السرايات انتشار الغبار والصداع والزكام



أعلن مركز العجيري العلمي أننا نعيش خلال الفترة الحالية موسم الذرعان الذي بدأ بطالع المقدم، ومدته 13 يوما.

وأضاف المركز في تصريح صحافي، ان «طالع المقدم» أوله 3 أبريل، وهو عبارة عن نجمين نيرين وثالث طوالع الربيع، كما يعرف بالحميم الثاني، وفيه ترتفع درجات الحرارة عن ذي قبل ويزرع ويحصد فيه الأرز والقمح والحنطة وينتشر فيه الصداع والزكام والغبار.

وأشار إلى أنه خلال الذرعان يلحظ ارتفاع درجات حرارة الجو مع استمرار حالة عدم استقرار الطقس، حيث تتميز هذه الفترة بالسرايات وهي إحدى علاماته المميزة، وتمثل ظاهرة عابرة خلاله وتكون زاوية الشمس بارتفاع، وفيه نسيم بارد ليلا، وتهاجر فيه طيور الإوز الربيعي.

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