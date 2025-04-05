تحرير 54894 مخالفة وضبط 87 حدثا و1387 حادثا مروريا في أسبوع

تحرير 54894 مخالفة وضبط 87 حدثا و1387 حادثا مروريا في أسبوع
عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة
قبل أقل من 3 أسابيع من تطبيق قانون المرور الجديد في 22 أبريل، سجلت الإدارة العامة للمرور أرقاما قياسية في عدد المخالفات وتوقيف الأحداث، وكذلك في أعداد الحوادث، إذ تم تحرير 54894 مخالفة وضبط 87 حدثا، ووقوع 1387 حادثا مروريا في أسبوع، وتحديدا في الفترة من 29 حتى 4 أبريل الجاري.
وبينت الإحصائية، التي هي ثمار حملات مرورية نفذها رجال الإدارة العامة للمرور تحت إشراف ميداني من قبل وكيل قطاع العمليات اللواء يوسف الخدة وبمتابعة وإشراف ميداني من قبل العميد جمال الفودري، أنه تم ضبط 42 مخالفا للإقامة ومتغيبا ومطلوبا، بواقع 12 وافد مخالفا للإقامة و21 مطلوبا و6 وافدين متغيبين، كما اقتاد رجال المرور 56 مخالفا إلى نظارة المرور على خلفية ضبطهم لارتكابهم مخالفات جسيمة، كما أحالوا إلى كراج حجز المركبات 26 مركبة و16 دراجة نارية وضبطوا 9 أشخاص لقيادة مركبات تحت تأثير المواد المسكرة وشخص لحيازة مخدرات، وأحيل العشرة الآخرون إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وتسابقت الإدارات في تحرير المخالفات المباشرة، وسجل رجال مرور حولي الترتيب الأول بعدد مخالفات بلغ 17901 مخالفة، وجاء في الترتيب الثاني رجال الطرق السريعة بعدد 7383 مخالفات مرورية، أما رجال مرور مبارك الكبير فحلوا في الترتيب الثالث بعدد 6624، ثم مرور الفروانية بعدد 6534 مخالفات مرورية.
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