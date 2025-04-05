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تحرير 54894 مخالفة وضبط 87 حدثا و1387 حادثا مروريا في أسبوع

تحرير 54894 مخالفة وضبط 87 حدثا و1387 حادثا مروريا في أسبوع

2025-04-05 03:07:47
(MENAFN- Al-Anbaa)


عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة
قبل أقل من 3 أسابيع من تطبيق قانون المرور الجديد في 22 أبريل، سجلت الإدارة العامة للمرور أرقاما قياسية في عدد المخالفات وتوقيف الأحداث، وكذلك في أعداد الحوادث، إذ تم تحرير 54894 مخالفة وضبط 87 حدثا، ووقوع 1387 حادثا مروريا في أسبوع، وتحديدا في الفترة من 29 حتى 4 أبريل الجاري.
وبينت الإحصائية، التي هي ثمار حملات مرورية نفذها رجال الإدارة العامة للمرور تحت إشراف ميداني من قبل وكيل قطاع العمليات اللواء يوسف الخدة وبمتابعة وإشراف ميداني من قبل العميد جمال الفودري، أنه تم ضبط 42 مخالفا للإقامة ومتغيبا ومطلوبا، بواقع 12 وافد مخالفا للإقامة و21 مطلوبا و6 وافدين متغيبين، كما اقتاد رجال المرور 56 مخالفا إلى نظارة المرور على خلفية ضبطهم لارتكابهم مخالفات جسيمة، كما أحالوا إلى كراج حجز المركبات 26 مركبة و16 دراجة نارية وضبطوا 9 أشخاص لقيادة مركبات تحت تأثير المواد المسكرة وشخص لحيازة مخدرات، وأحيل العشرة الآخرون إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وتسابقت الإدارات في تحرير المخالفات المباشرة، وسجل رجال مرور حولي الترتيب الأول بعدد مخالفات بلغ 17901 مخالفة، وجاء في الترتيب الثاني رجال الطرق السريعة بعدد 7383 مخالفات مرورية، أما رجال مرور مبارك الكبير فحلوا في الترتيب الثالث بعدد 6624، ثم مرور الفروانية بعدد 6534 مخالفات مرورية.

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