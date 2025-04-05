حسن البلام مسكون ليلى مستمرة بالرياض
عبدالحميد الخطيب
أعلن الفنان حسن البلام عن استمرار عروض مسرحيته الكوميدية الجديدة «مسكون ليلى» في المملكة العربية السعودية على مسرح محمد العلي بالرياض. وقال: «نحن مستمرون في تقديم المسرحية، ولدينا عروض جديدة سيتم فتحها قريبا، والحمد لله على الحضور الجماهيري المميز والضحكة التي تسعدنا».
وتتميز مسرحية «مسكون ليلى» بأنها تجمع بين الكوميديا الخفيفة والمواقف الطريفة التي تجذب العائلات، وهي من بطولة نجوم «قروب البلام» وشباب سعودي من خريجي «مصنع الكوميديا»، الذين أبدعوا في تقديم أدوارهم على خشبة المسرح، والذين قال عنهم البلام: «جميعهم طاقات جميلة ما شاء الله، ويقدمون أداء مميزا يستحق الإشادة».
وقد بدأت عروض المسرحية في أيام عيد الفطر السعيد، وتحقق نجاحا كبيرا، وهي من تأليف: علي قاسم، إخراج: عبدالله البدر، ويشارك في بطولتها: حسن البلام، زهرة عرفات، محمد الرمضان، فهد البناي، علي الحسيني، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثها حول قصة أب من الجن يستولي على منزل بشري ليعيش مع عائلته، وتتصاعد الأحداث بشكل غير متوقع عندما يكتشف سر ابنته المفضلة، مما يقلب حياتهم رأسا على عقب، ويتحول المنزل إلى فوضى يترتب عليها حدوث سلسلة من المواقف الكوميدية.
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