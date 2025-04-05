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حسن البلام مسكون ليلى مستمرة بالرياض

حسن البلام مسكون ليلى مستمرة بالرياض

2025-04-05 03:07:46
(MENAFN- Al-Anbaa)


عبدالحميد الخطيب
أعلن الفنان حسن البلام عن استمرار عروض مسرحيته الكوميدية الجديدة «مسكون ليلى» في المملكة العربية السعودية على مسرح محمد العلي بالرياض. وقال: «نحن مستمرون في تقديم المسرحية، ولدينا عروض جديدة سيتم فتحها قريبا، والحمد لله على الحضور الجماهيري المميز والضحكة التي تسعدنا».
وتتميز مسرحية «مسكون ليلى» بأنها تجمع بين الكوميديا الخفيفة والمواقف الطريفة التي تجذب العائلات، وهي من بطولة نجوم «قروب البلام» وشباب سعودي من خريجي «مصنع الكوميديا»، الذين أبدعوا في تقديم أدوارهم على خشبة المسرح، والذين قال عنهم البلام: «جميعهم طاقات جميلة ما شاء الله، ويقدمون أداء مميزا يستحق الإشادة».
وقد بدأت عروض المسرحية في أيام عيد الفطر السعيد، وتحقق نجاحا كبيرا، وهي من تأليف: علي قاسم، إخراج: عبدالله البدر، ويشارك في بطولتها: حسن البلام، زهرة عرفات، محمد الرمضان، فهد البناي، علي الحسيني، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثها حول قصة أب من الجن يستولي على منزل بشري ليعيش مع عائلته، وتتصاعد الأحداث بشكل غير متوقع عندما يكتشف سر ابنته المفضلة، مما يقلب حياتهم رأسا على عقب، ويتحول المنزل إلى فوضى يترتب عليها حدوث سلسلة من المواقف الكوميدية.

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