بالفيديو عمر خيرت قدم أجمل أعماله في ليلة عمر 2025



ياسر العيلة

أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين كبيرين، مساء الخميس والجمعة الماضيين، في مركز جابر الأحمد الثقافي ضمن مهرجان «ليلة عمر 2025»، وسط حضور جماهيري ضخم عاش لحظات لا تنسى مع عبقرية الألحان واستمتعوا بتجربة ساحرة مع مؤلفاته الموسيقية البديعة التي مزج من خلالها الأنغام الكلاسيكية مع الموسيقى المعاصرة، حيث استمتع الجمهور بـ 24 مقطوعة من روائع خيرت، في أجواء مبهرة، وتقنيات صوتية حديثة عززت من تجربة الاستماع، بوجود فريق عازفين محترفين تجاوز عددهم الأربعين عازفا.

شهدت الأمسية تقديم أعمال خالدة لطالما استمتع بها الجمهور وتعلق بتفاصيلها وتناغمت مع ذكرياته، وبدأ خيرت الحفل بمقطوعة «العرافة والعطور الساحرة»، ثم «ضمير أبلة حكمت»، و«مكان في القلب»، و«خلي بالك من عقلك»، و«حبيبة»، و«في هود الليل»، و«مسألة مبدأ 2»، و«تيمة حب»، و«زي الهوى»، و«عفوا أيها القانون»، و«جيران الهنا».

وعقب استراحة قصيرة عاد خيرت ليواصل إبداعاته، وقدم «رابسودية عربية»، و«خايف من بكرة ليه»، و«الخواجة عبدالقادر» و«ليلة القبض على فاطمة»، و«وجه القمر» و«ربيع في العاصفة» و«صابر يا عم صابر» و«مافيا» و«100 سنة سينما» و«البخيل وأنا»، واختتم الحفل بمقطوعة «فيها حاجة حلوة» ليسدل الستار على حفل رائع ومميز لعشاق الموسيقى الراقية.

وقبل بداية الحفل، تحدث الموسيقار عمر خيرت لوسائل الاعلام المحلية بحضور رئيس مجلس إدارة شركة «ليلة عمر» عبدالعزيز الزيدي، حيث اعرب عن سعادته بالتواجد في الكويت خلال أيام العيد، مؤكدا على حبه للكويت وشعبها الذي يحترمه ويقدره، ووصفه بالجمهور المتذوق للموسيقى بشكل كبير، وقال انه لمس ذلك في كل حفلاته خاصة بالقاهرة، فهو يعرف منهم انهم جاءوا خصيصا من الكويت لحضور حفل له في مصر.

واكمل خيرت بأنه سعيد لأن يعزف مجددا في مركز جابر الأحمد الثقافي الذي شارك بالعزف فيه اكثر من مرة من قبل أمام الجمهور الكويتي الحافظ لكل أعماله بما فيها أعمال لا تنسى منذ 40 عاما ومن الثوابت في حفلاته، ولن يرضى الجمهور الا بسماعها.

من جانب آخر، وجه خيرت الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة «ليلة عمر» على دعوته لهذا الحفل، بالإضافة لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالمعاملة الراقية والمحترمة التي وجدها منه ومن كل افراد الشركة، مؤكدا ان الاحترام مهم جدا للفنان، وأن الزيدي يقدمه للجمهور في اجمل صورة.

وعن رأيه في موضوع «الذكاء الاصطناعي» الذي اثر بالسلب بشكل كبير على الموسيقى الآن، فقال: بالنسبة لي أرى انه تقنية ضد الفن بالرغم من انه احدث طفرة غير طبيعية في الدنيا، فالمؤلف الموسيقي الذي يحترم فنه لن يستعين به، وقال: لو أي احد طلب من الذكاء الاصطناعي أغنية على طريقة عمر خيرت فسيقوم بتنفيذها لأنه في النهاية يعتمد على «داتا» وأشياء خاصة بأعمالي، وطريقة استخدامي للآلات، وهذا الكلام مرفوض ولا يصح بالتأكيد، فالفن يحتاج للإنسان ليبدع وليس للآلة، بالرغم من أن من قام بصناعة هذه الآلة هو إنسان أيضا، وللأسف الذكاء الاصطناعي سهل للناس ان تكسب أموالا بدون مجهود أو تعب.

وعن الرسالة التي يقدمها للجمهور من خلال أعماله، قال: الموسيقى شيء مهم جدا للإنسان وللمشاعر الإنسانية وتخاطب الروح، ويجب ان نحافظ عليها، فهي عمل متبادل بين المستمع والمؤلف الموسيقي عنوانه الحب، وأجمل شغلانة في الدنيا ان تسعد الناس.

مجهود كبير

نجاح حفلي الموسيقار عمر خيرت وخروجهما بهذا الشكل المتميز وراءه مجهود كبير من قبل فريق مركز جابر الأحمد الثقافي بداية من مراقب المركز الخلوق خالد علي الفيلكاوي، ومسؤول العلاقات العامة بالمركز بدر الزواوي، ومن إدارة الفعاليات نادرة الأحمد، ومن إدارة التنظيم آلاء الكندري، ومن إدارة النظم والمعلومات بيبي الكندري، بالإضافة إلى فريق عمل شركة «ليلة عمر»، فجميعهم كانوا متعاونين لأقصى درجة مع وسائل الإعلام التي حضرت لمقابلة الموسيقار الكبير عمر خيرت، حيث كان أداؤهم جميعا احترافيا ويستحقون عليه الشكر والإشادة.

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