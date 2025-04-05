بيت التمويل ينال الآيزو في إدارة استمرارية الأعمال

حصل بيت التمويل الكويتي على شهادة الآيزو 22301 بمجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وذلك بعد اجتيازه إجراءات التدقيق واستيفاء جميع المتطلبات بنجاح وفي وقت قياسي.

وبهذه المناسبة، أشار المدير التنفيذي لإدارة استمرارية الاعمال في بيت التمويل الكويتي فيصل الملا، إلى أن حصول البنك على هذه الشهادة يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته للتصدي للمخاطر المحتملة، فيما يؤكد الاستدامة في تقديم الأعمال بأوقات الأزمات وفقا لأعلى المعايير الدولية، مما يضمن تقليل فترات التوقف عن العمل واستمرار تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة حتى في أوقات الأزمات وفي الظروف غير المتوقعة.

وأضاف: تعكس هذه الشهادة أيضا الكفاءة التشغيلية للبنك، وقدرته على التعامل الممنهج مع الأزمات المحتملة، ومرونته في مواجهة أي تحديات مستقبلية، ونجاحه في تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن الاستقرار والاستمرارية في مختلف جوانب العمل.

وأوضح أن بيت التمويل الذي يعد صرحا مصرفيا رائدا يحظى بمكانة فريدة على مستوى العالم، يسعى دائما للحفاظ على نظام قوي وفعال لإدارة استمرارية الأعمال، ويعمل من خلال إستراتيجية فعالة وقوية لإدارة الأزمات، مدعومة بمنظومة رقمية متطورة، مما يضمن إمكانية استمرار خدماته وعملياته الرئيسية بفعالية وسلاسة حتى في أوقات الأزمات، وهذا ما يؤكده حصوله على هذه الشهادة الصادرة من المنظمة الدولية للمعايير (ISO).

وأكد الملا أن شهادة الآيزو 22301 تعد تتويجا للجهود التي قامت بها إدارات البنك المختلفة لتطبيق أفضل المعايير الدولية للمخاطر واستمرارية الاعمال، منوها بجهود بيت التمويل الكويتي التي أسفرت عن نجاحه في تحقيق قفزة نوعية في إدارة المخاطر بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتحليلات المتقدمة، لتعزيز قدرات قياس المخاطر ومراقبتها وتوقعها مبكرا، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبناء قدرات فعالة وقابلة للتطور لمواجهة التحديات غير المتوقعة، واتخاذ التدابير الاستباقية التي تضمن استمرارية الأعمال في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة والعالم، كما تم تحديث إطار نزعة المخاطر للمجموعة والبنوك التابعة بشكل شامل، وذلك للتعامل مع الظروف الاقتصادية المتقلبة بما يتوافق مع إستراتيجية المخاطر للمجموعة وإستراتيجية المجموعة ككل.

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