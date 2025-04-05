بيت التمويل ينال الآيزو في إدارة استمرارية الأعمال

بيت التمويل ينال الآيزو في إدارة استمرارية الأعمال
حصل بيت التمويل الكويتي على شهادة الآيزو 22301 بمجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وذلك بعد اجتيازه إجراءات التدقيق واستيفاء جميع المتطلبات بنجاح وفي وقت قياسي.
وبهذه المناسبة، أشار المدير التنفيذي لإدارة استمرارية الاعمال في بيت التمويل الكويتي فيصل الملا، إلى أن حصول البنك على هذه الشهادة يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته للتصدي للمخاطر المحتملة، فيما يؤكد الاستدامة في تقديم الأعمال بأوقات الأزمات وفقا لأعلى المعايير الدولية، مما يضمن تقليل فترات التوقف عن العمل واستمرار تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة حتى في أوقات الأزمات وفي الظروف غير المتوقعة.
وأضاف: تعكس هذه الشهادة أيضا الكفاءة التشغيلية للبنك، وقدرته على التعامل الممنهج مع الأزمات المحتملة، ومرونته في مواجهة أي تحديات مستقبلية، ونجاحه في تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن الاستقرار والاستمرارية في مختلف جوانب العمل.
وأوضح أن بيت التمويل الذي يعد صرحا مصرفيا رائدا يحظى بمكانة فريدة على مستوى العالم، يسعى دائما للحفاظ على نظام قوي وفعال لإدارة استمرارية الأعمال، ويعمل من خلال إستراتيجية فعالة وقوية لإدارة الأزمات، مدعومة بمنظومة رقمية متطورة، مما يضمن إمكانية استمرار خدماته وعملياته الرئيسية بفعالية وسلاسة حتى في أوقات الأزمات، وهذا ما يؤكده حصوله على هذه الشهادة الصادرة من المنظمة الدولية للمعايير (ISO).
وأكد الملا أن شهادة الآيزو 22301 تعد تتويجا للجهود التي قامت بها إدارات البنك المختلفة لتطبيق أفضل المعايير الدولية للمخاطر واستمرارية الاعمال، منوها بجهود بيت التمويل الكويتي التي أسفرت عن نجاحه في تحقيق قفزة نوعية في إدارة المخاطر بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتحليلات المتقدمة، لتعزيز قدرات قياس المخاطر ومراقبتها وتوقعها مبكرا، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبناء قدرات فعالة وقابلة للتطور لمواجهة التحديات غير المتوقعة، واتخاذ التدابير الاستباقية التي تضمن استمرارية الأعمال في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة والعالم، كما تم تحديث إطار نزعة المخاطر للمجموعة والبنوك التابعة بشكل شامل، وذلك للتعامل مع الظروف الاقتصادية المتقلبة بما يتوافق مع إستراتيجية المخاطر للمجموعة وإستراتيجية المجموعة ككل.
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