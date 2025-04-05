الاستثمارات الوطنية تحصد جائزة الأفضل في التخطيط لانتقال الأصول بين الأجيال ـ الكويت 2025



فخورون بالجائزة تقديراً لريادة «الاستثمارات الوطنية» في تطوير قطاع إدارة الثروات الخاصة

حريصون على تقديم حلول استثمارية مبتكرة تواكب طموحات العملاء وتعزز ثقتهم وترسخ ريادتنا السوقية التكريم الدولي يبرز الإستراتيجيات الفعالة للشركة عبر تطوير حلول مالية ذكية صممها فريقها التنفيذي المحترف



تعزيزا لمكانتها الريادية بين كبرى الشركات الاستثمارية المحلية والإقليمية، حصدت شركة الاستثمارات الوطنية جائزة «أفضل شركة في تخطيط نقل الثروات بين الأجيال ـ الكويت 2025»، من قبل «يوروموني» العالمية الرائدة في مجال التقييمات المالية.

يأتي هذا التكريم ضمن جوائز التميز التي تقدمها للعام الثالث على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية الخاصة الذي أقيم في لندن.

وتعد هذه الجائزة إضافة نوعية إلى سجل إنجازات شركة الاستثمارات الوطنية، وتأكيدا على ريادتها الإقليمية في القطاع المالي، في تعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في التخطيط المالي الاستراتيجي، وتقديمها خدمات وفرص استثمارية تلبي طموحات العملاء وتطلعاتهم، وتصنف جوائز «يوروموني» من بين أبرز التكريمات الدولية المعتمدة في هذا المجال، مما يرسخ ثقة العملاء في الشركة، ويعزز مكانتها على ابتكار حلول وآليات مستدامة لإدارة الثروات نحو آفاق غير مسبوقة.

رؤية مبتكرة

وبهذه المناسبة، قال رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات في شركة الاستثمارات الوطنية المثنى المكتوم «نحن فخورون بحصول شركة الاستثمارات الوطنية على هذه الجائزة المرموقة من قبل «يوروموني» العالمية، حيث تعتبر الجائزة تتويجا لجهود الشركة الحثيثة في تطوير قطاع الخدمات المصرفية الخاصة بالكويت، إذ نحرص على تقديم حلول استثمارية مبتكرة تواكب طموحات العملاء وتعزز ثقتهم، ما انعكس إيجابا على مكانة الشركة التنافسية ومتانة مركزها المالي».

وأشار المكتوم إلى أن هذا التكريم الدولي يبرز الاستراتيجيات الفعالة التي تتبناها شركة الاستثمارات الوطنية، بدءا من استثمار خبراتها المتراكمة وصولا إلى تطوير حلول مالية ذكية صممها فريقها التنفيذي المحترف، ما أسهم في خلق فرص استثمارية نوعية تجسد التزام الشركة بقيادة التحول في المشهد المالي المحلي والإقليمي.

وأضاف «نجحت شركة الاستثمارات الوطنية في تقديم حلول استثمارية متنوعة وفريدة وفق أحدث المعايير العالمية في إدارة الثروات، وانطلاقا من التزامها بمعايير التميز، نجحت الشركة في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين في المحافظ المختلفة، بفضل حزمة الخدمات الاستثمارية المبتكرة التي صممت لتناسب احتياجات المستثمرين وتحقق التوازن بين الابتكار والالتزام بأعلى معايير الجودة، ما يعزز تنويع الفرص الاستثمارية وبناء شراكات مستدامة تلبي تطلعات السوق المحلي والإقليمي».

إنجازات متتالية

وأكد المكتوم أن جائزة «يوروموني» تأتي استكمالا لمسيرة الإنجازات التي حققتها شركة الاستثمارات الوطنية مؤخرا، والتي تضمنت حصولها على جائزتين رائدتين خلال العام الماضي في قطاع الخدمات المالية وهما: جائزة الشركة الأفضل في تقديم الخدمات للشركات العائلية في الكويت، وجائزة الشركة الأفضل في تقديم الخدمات للجيل القادم في الكويت 2024.

وأوضح أن هذه الجوائز المتلاحقة ليست مجرد اعتراف دولي بتميز أداء شركة الاستثمارات الوطنية، بل هي دليل ملموس على استراتيجيتها الفعالة في تقديم حلول متخصصة تلبي احتياجات الشركات العائلية والأجيال الشابة، عبر توظيف أدوات مبتكرة تعكس فهما عميقا لتحولات السوق المحلي والإقليمي، كما تبرز هذه الإنجازات دور الشركة المحوري في تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع كفاءة القطاع المالي المحلي لمواكبة المعايير العالمية، مما يدعم توجهات الكويت لتصبح مركزا جاذبا للاستثمارات الذكية عبر الأجيال.

وأشار المكتوم إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية تفخر بدورها الفعال في دعم قطاع الاستثمار في الكويت عبر تقديم حلول استثمارية متكاملة ومبتكرة لعملائها، حيث نجحت على مدار سنوات في تبني استراتيجيات استثمارية مثمرة في إدارة الثروات، مما عزز مكانتها كإحدى أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة.

وذكر أن هذه الجوائز تعكس التزام شركة الاستثمارات الوطنية بتقديم أفضل الخدمات للأجيال القادمة في إدارة الثروات، كما تؤكد على العلاقات المتميزة التي تربطها بعملائها، والشراكات طويلة الأجل المبنية على الثقة والاحترافية في إدارة الثروات، من خلال تقديم منتجات استثمارية متكاملة وخطط مالية تساعد العملاء في تحقيق أهدافهم المالية المختلفة.

واختتم المثنى المكتوم تصريحه أن سجل شركة الاستثمارات الوطنية زاخر بالعديد من النجاحات والنتائج المالية المميزة، مع التأكيد على التزام شركة الاستثمارات الوطنية بتطوير حلول مبتكرة في إدارة الثروات، بما يرسخ مكانتها كشريك استثماري موثوق قادر على تلبية تطلعات العملاء وتحقيق عوائد مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية.

الجدير بالذكر أن شركة الاستثمارات الوطنية تعتبر واحدة من أهم شركات الاستثمار على المستويين المحلي والإقليمي، وهي من أهم الشركات الرائدة في الكويت والتي يبلغ رأسمالها المدفوع ما يقارب 80 مليون دينار، وتلعب الشركة دورا فعالا وحيويا للغاية في مختلف القطاعات في الأسواق المحلية، الخليجية والعالمية، وأيضا تتميز الاستثمارات الوطنية بقاعدة كبيرة ومتنوعة لمساهمين من نخبة المؤسسات الكويتية وأصحاب الملاءة المالية، ويدعم ذلك سجل حافل بالإنجازات المميزة التي سطرتها الشركة خلال السنوات الماضية على جميع الأصعدة، وعلى مستوى الخدمات الاستثمارية بجميع أنواعها وأشكالها المقدمة لمساهميها وعملائها الكرام.

ثقة عالمية

من جانبها، أشادت شركة «يوروموني» العالمية بالرؤية الاستراتيجية لشركة الاستثمارات الوطنية في تصميم أدوات استثمارية مبتكرة تضمن انتقالا سلسا للأصول بين الأجيال، عبر حلول مخصصة ترتكز على تحليل دقيق لاحتياجات كل فرد في العائلة، بدءا من المؤسس وصولا إلى الأجيال القادمة، مع التركيز على ثلاث ركائز أساسية: حماية الأصول وتعزيز قيمتها طويلة المدى، وتأمين مصالح أصحاب القرار والمساهمين عبر مواءمة التزاماتهم تجاه الشركة العائلية، والالتزام بالتشريعات الضريبية المحلية والدولية من خلال هيكلة تنظيمية مرنة.

وأوضحت «يوروموني» أن هذه الركائز لا تقتصر على تقليل المخاطر التشغيلية، بل ترصد تحول الشركات العائلية إلى كيانات مستدامة قادرة على الحفاظ على إرثها الاقتصادي ومواكبة تحولات بيئة الأعمال العالمية، مما يعزز ثقة الأجيال الجديدة ويضمن استمرارية النمو في ظل منظومة مالية متطورة.

تجدر الإشارة إلى أن «يوروموني» العالمية هي إحدى أبرز العلامات التجارية وأكثرها شهرة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وتقدم رؤى فريدة حول المؤسسات والشخصيات التي تشكل القطاع المصرفي وتحول الأسواق العالمية، تشكل استطلاعات «يوروموني» وجوائزها العريقة والمعتمدة على أبحاث معمقة معيارا للقطاع المالي العالمي. وتستعين المؤسسات المالية والبنوك حول العالم بالخبرات التي يقدمها فريق «يوروموني» من الباحثين والمحللين والصحافيين لتقييم أدائها مقارنة بنظرائها، وإثبات تفوقها على عملائها، وتعتمد «يوروموني» في تقديم جوائزها على دراسة شاملة لمجموعة من العوامل الكمية والنوعية، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية، بالإضافة إلى عامل الابتكار والخدمات الجديدة، فضلا عن آراء المطلعين على القطاع والتقارير والبحوث، وتمنح الجوائز للمؤسسات التي تميزت بإحداث قيمة مضافة في قطاعاتها وساهمت في تطوير مستوى الخدمات المالية عبر تقديم منتجات وخدمات مبتكرة للعملاء، وتمتد جوائز وتصنيفات «يوروموني» لبرامج التميز لأكثر من 50 عاما، وتشهد آلاف المشاركات من مؤسسات مالية عالمية سنويا.