19 1 مليار دينار قيمة محفظة البنوك الاستثمارية بالأوراق المالية

19 1 مليار دينار قيمة محفظة البنوك الاستثمارية بالأوراق المالية
المحلل المالي
أظهر رصد خاص لـ «الأنباء» حول المحفظة الاستثمارية في الأوراق المالية التي تمتلكها البنوك الكويتية بميزانياتها العمومية وصافي ايرادات الاستثمار المحققة منها، أن حجم المحفظة ارتفع خلال 2024 بنسبة 3.7%، ليسجل 19.1 مليار دينار بنهاية العام، مقارنة بـ 18.44 مليار دينار بنهاية عام 2023.
وتشير البيانات إلى أن البنوك حققت صافي إيرادات استثمار اجمالية من المحفظة الاستثمارية بقيمة 217 مليون دينار، أي ما يعادل 5.3% من إجمالي صافي إيرادات التشغيل للبنوك لعام 2024، والتي بلغت 4.11 مليارات دينار، وتشكل المحفظة الاستثمارية الإجمالية للبنوك نحو 15.5% من اجمالي أصوله البالغة 123.3 مليار دينار بنهاية عام 2024.
مكونات المحفظة الاستثمارية
وتتضمن مكونات المحفظة الاستثمارية في الاوراق المالية استثمارات في الأوراق المالية وادوات الدين (الموجودات المالية) المسجلة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومن خلال الإيرادات الشاملة واستثمارات في شركات زميلة غير مجمعة، بالإضافة إلى جميع أنواع الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق، وأوراق الدين المالية (حكومية وغير حكومية)، والصكوك المصدرة بالكويت وخارجها، باستثناء الاستثمارات في الشركات التابعة المجمعة التي يتم تجميع ميزانيتها وأرباحها في الشركة الام (البنك)، وكذلك باستثناء الاستثمارات العقارية.
«الوطني» بالصدارة
وبحسب الرصد، يتبين أن بنك الكويت الوطني يمتلك أعلى قيمة محفظة استثمارية في الأوراق المالية ضمن البنوك الكويتية، حيث بلغت بنهاية العام الماضي نحو 7.63 مليارات دينار، وبنسبة نمو عن 2023 بلغت 11%، كما تشكل المحفظة 18.9% من اجمالي أصول البنك الوطني البالغة 40.34 مليار دينار.
وتشكل المحفظة الاستثمارية للبنك الوطني نحو 39.9% من المحفظة الاستثمارية الاجمالية للقطاع المصرفي، وتتضمن المحفظة الاستثمارية اوراق دين مالية حكومية (غير كويتية) قيمتها 4.38 مليارات دينار وأوراق دين مالية غير حكومية قيمتها 2.89 مليار دينار واستثمارات في أسهم بقيمة 75 مليون دينار واستثمارات أخرى بقيمة 300.5 مليون دينار.
محفظة «بيت التمويل»
أما بيت التمويل الكويتي فيمتلك ثاني أكبر محفظة استثمارات في الأوراق المالية بالقطاع المصرفي المحلي، وذلك بقيمة 7.49 مليارات دينار بنهاية 2024، وبنسبة انخفاض عن 2023 بلغت 5%، وبحصة 39.2% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للبنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت.
وتشكل المحفظة الاستثمارية 20.4% من إجمالي أصول بيت التمويل، والتي بلغت 36.7 مليار دينار بالمقارنة مع 20.7% في نهاية 2023. وتتضمن المحفظة الاستثمارية لبيت التمويل استثمارا بأوراق دين مالية قيمتها 6.86 مليارات دينار، واستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة قيمتها 366 مليون دينار، ومحفظة استثمارات في الأسهم بقيمة 242 مليون دينار.
قيمة محافظ البنوك
أما المحفظة الاستثمارية للبنك الأهلي فقد بلغت قيمتها 1.15 مليار دينار بارتفاع نسبته 24% عن نهاية عام 2023، وتشكل حوالي 15.63% من أصول البنك، كما تشكل حصة 6% من الاستثمارات المالية للقطاع المصرفي، وتتألف المحفظة الاستثمارية للبنك من استثمارات في أوراق مالية بقيمة 1.11 مليار دينار. وبلغت قيمة المحفظة الاستثمارية لبنك برقان نحو 825 مليون دينار، بارتفاع نسبته 12.7% عن نهاية عام 2023، وتشكل حوالي 10.1% من أصول البنك، كما تشكل حصة 4% من الاستثمارات المالية للقطاع المصرفي، وتتألف المحفظة الاستثمارية للبنك من استثمار في أوراق مالية بقيمة 513.4 مليون دينار. وسجلت قيمة المحفظة الاستثمارية في الأوراق المالية للبنك التجاري الكويتي نحو 423.17 مليون دينار بارتفاع نسبته 27% عن نهاية عام 2023، وتشكل 9% من اجمالي أصول البنك، أما بنك وربة وبنك بوبيان فقد بلغت محفظتهما الاستثمارية بالأوراق المالية 699.3 مليون و188 مليون دينار، وشكلت 13.2% و2% من إجمالي الأصول على التوالي.
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