19 1 مليار دينار قيمة محفظة البنوك الاستثمارية بالأوراق المالية



المحلل المالي

أظهر رصد خاص لـ «الأنباء» حول المحفظة الاستثمارية في الأوراق المالية التي تمتلكها البنوك الكويتية بميزانياتها العمومية وصافي ايرادات الاستثمار المحققة منها، أن حجم المحفظة ارتفع خلال 2024 بنسبة 3.7%، ليسجل 19.1 مليار دينار بنهاية العام، مقارنة بـ 18.44 مليار دينار بنهاية عام 2023.

وتشير البيانات إلى أن البنوك حققت صافي إيرادات استثمار اجمالية من المحفظة الاستثمارية بقيمة 217 مليون دينار، أي ما يعادل 5.3% من إجمالي صافي إيرادات التشغيل للبنوك لعام 2024، والتي بلغت 4.11 مليارات دينار، وتشكل المحفظة الاستثمارية الإجمالية للبنوك نحو 15.5% من اجمالي أصوله البالغة 123.3 مليار دينار بنهاية عام 2024.

مكونات المحفظة الاستثمارية

وتتضمن مكونات المحفظة الاستثمارية في الاوراق المالية استثمارات في الأوراق المالية وادوات الدين (الموجودات المالية) المسجلة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومن خلال الإيرادات الشاملة واستثمارات في شركات زميلة غير مجمعة، بالإضافة إلى جميع أنواع الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق، وأوراق الدين المالية (حكومية وغير حكومية)، والصكوك المصدرة بالكويت وخارجها، باستثناء الاستثمارات في الشركات التابعة المجمعة التي يتم تجميع ميزانيتها وأرباحها في الشركة الام (البنك)، وكذلك باستثناء الاستثمارات العقارية.

«الوطني» بالصدارة

وبحسب الرصد، يتبين أن بنك الكويت الوطني يمتلك أعلى قيمة محفظة استثمارية في الأوراق المالية ضمن البنوك الكويتية، حيث بلغت بنهاية العام الماضي نحو 7.63 مليارات دينار، وبنسبة نمو عن 2023 بلغت 11%، كما تشكل المحفظة 18.9% من اجمالي أصول البنك الوطني البالغة 40.34 مليار دينار.

وتشكل المحفظة الاستثمارية للبنك الوطني نحو 39.9% من المحفظة الاستثمارية الاجمالية للقطاع المصرفي، وتتضمن المحفظة الاستثمارية اوراق دين مالية حكومية (غير كويتية) قيمتها 4.38 مليارات دينار وأوراق دين مالية غير حكومية قيمتها 2.89 مليار دينار واستثمارات في أسهم بقيمة 75 مليون دينار واستثمارات أخرى بقيمة 300.5 مليون دينار.

محفظة «بيت التمويل»

أما بيت التمويل الكويتي فيمتلك ثاني أكبر محفظة استثمارات في الأوراق المالية بالقطاع المصرفي المحلي، وذلك بقيمة 7.49 مليارات دينار بنهاية 2024، وبنسبة انخفاض عن 2023 بلغت 5%، وبحصة 39.2% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للبنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت.

وتشكل المحفظة الاستثمارية 20.4% من إجمالي أصول بيت التمويل، والتي بلغت 36.7 مليار دينار بالمقارنة مع 20.7% في نهاية 2023. وتتضمن المحفظة الاستثمارية لبيت التمويل استثمارا بأوراق دين مالية قيمتها 6.86 مليارات دينار، واستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة قيمتها 366 مليون دينار، ومحفظة استثمارات في الأسهم بقيمة 242 مليون دينار.

قيمة محافظ البنوك

أما المحفظة الاستثمارية للبنك الأهلي فقد بلغت قيمتها 1.15 مليار دينار بارتفاع نسبته 24% عن نهاية عام 2023، وتشكل حوالي 15.63% من أصول البنك، كما تشكل حصة 6% من الاستثمارات المالية للقطاع المصرفي، وتتألف المحفظة الاستثمارية للبنك من استثمارات في أوراق مالية بقيمة 1.11 مليار دينار. وبلغت قيمة المحفظة الاستثمارية لبنك برقان نحو 825 مليون دينار، بارتفاع نسبته 12.7% عن نهاية عام 2023، وتشكل حوالي 10.1% من أصول البنك، كما تشكل حصة 4% من الاستثمارات المالية للقطاع المصرفي، وتتألف المحفظة الاستثمارية للبنك من استثمار في أوراق مالية بقيمة 513.4 مليون دينار. وسجلت قيمة المحفظة الاستثمارية في الأوراق المالية للبنك التجاري الكويتي نحو 423.17 مليون دينار بارتفاع نسبته 27% عن نهاية عام 2023، وتشكل 9% من اجمالي أصول البنك، أما بنك وربة وبنك بوبيان فقد بلغت محفظتهما الاستثمارية بالأوراق المالية 699.3 مليون و188 مليون دينار، وشكلت 13.2% و2% من إجمالي الأصول على التوالي.

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