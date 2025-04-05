18 مليونا مساعدات اجتماعية خلال مارس
بشرى شعبان
كشفت مديرة إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون حنان الغريب أن إجمالي المساعدات الاجتماعية لشهر مارس الماضي بلغت 18.157.847 دينارا لعدد 36268 حالة وعدد 40713 فردا.
وبينت الغريب، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن المساعدات موزعة على 21 فئة من المجتمع وتشمل حالات الظروف القهرية والطلبة الذين يدرسون بالخارج، وربات البيوت، والشيخوخة، وأسر الطلبة، والأيتام، والأرامل، والمطلقات، والمرضى، والتائبين من المرضى، والعجز المادي، والبنات غير المتزوجات، وأسر المساجين، والمفرج عنهم، وأسر المفرج عنهم، والمحتضنين، والكويتيات المتزوجات من غير كويتي، موضحة أن الوزارة تصرف لفرد واحد يتيم أو والديه مطلقين لو كان في حضانة جدته.
وعن تحصيل المديونيات، بينت أن هناك لجنة لتحصيل المديونيات، حيث استعادت الوزارة أكثر من 50% من المديونيات المتراكمة خلال الأعوام السابقة، إلى جانب وجود فريق من الإدارة يقوم بشكل دائم بالتدقيق في الملفات الخاصة المسحوبة منهم الجنسية.
وعن الربط الآلي، أشارت الغريب إلى أن وزارة الصحة خاطبت الشؤون بشأن إجراء ربط آلي للتدقيق فيما يتعلق بملفات المرضى، والعمل جار للربط مع كل من جامعة الكويت ووزارة العدل ومع الانتهاء مع هذه الجهات تكون الوزارة أنجزت الربط مع كافة الجهات المعنية في ملفات المساعدات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة خاطبت الإسكان لتحديث الشاشة وإضافة البيانات الخاصة.
وكشفت الغريب عن توقيع الإدارة 33 عقدا في حاضنة السلام، و11 عقدا في حاضنة مدينة صباح الأحمد السكنية.
وأعلنت عن مشاركة الوزارة مع وزارة المالية في المعرض الذي يقام في سوق الحريم خلال منتصف الشهر الجاري عبر مشاركة 10 أسر منتجة.
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