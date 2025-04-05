18 مليونا مساعدات اجتماعية خلال مارس

بشرى شعبان

كشفت مديرة إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون حنان الغريب أن إجمالي المساعدات الاجتماعية لشهر مارس الماضي بلغت 18.157.847 دينارا لعدد 36268 حالة وعدد 40713 فردا.

وبينت الغريب، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن المساعدات موزعة على 21 فئة من المجتمع وتشمل حالات الظروف القهرية والطلبة الذين يدرسون بالخارج، وربات البيوت، والشيخوخة، وأسر الطلبة، والأيتام، والأرامل، والمطلقات، والمرضى، والتائبين من المرضى، والعجز المادي، والبنات غير المتزوجات، وأسر المساجين، والمفرج عنهم، وأسر المفرج عنهم، والمحتضنين، والكويتيات المتزوجات من غير كويتي، موضحة أن الوزارة تصرف لفرد واحد يتيم أو والديه مطلقين لو كان في حضانة جدته.

وعن تحصيل المديونيات، بينت أن هناك لجنة لتحصيل المديونيات، حيث استعادت الوزارة أكثر من 50% من المديونيات المتراكمة خلال الأعوام السابقة، إلى جانب وجود فريق من الإدارة يقوم بشكل دائم بالتدقيق في الملفات الخاصة المسحوبة منهم الجنسية.

وعن الربط الآلي، أشارت الغريب إلى أن وزارة الصحة خاطبت الشؤون بشأن إجراء ربط آلي للتدقيق فيما يتعلق بملفات المرضى، والعمل جار للربط مع كل من جامعة الكويت ووزارة العدل ومع الانتهاء مع هذه الجهات تكون الوزارة أنجزت الربط مع كافة الجهات المعنية في ملفات المساعدات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة خاطبت الإسكان لتحديث الشاشة وإضافة البيانات الخاصة.

وكشفت الغريب عن توقيع الإدارة 33 عقدا في حاضنة السلام، و11 عقدا في حاضنة مدينة صباح الأحمد السكنية.

وأعلنت عن مشاركة الوزارة مع وزارة المالية في المعرض الذي يقام في سوق الحريم خلال منتصف الشهر الجاري عبر مشاركة 10 أسر منتجة.

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