أسماء 91 تمت ترقيتهم إلى وكيل نيابة (ب) وقاض من الدرجة الثالثة

صدر مرسوم 61 لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم 139 لسنة 2024 بترقيات وتنقلات قضائية. وجاء في المرسوم:

مادة أولى: يعدل ترتيب الأسماء الواردة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 139 لسنة 2024 بترقيات وتنقلات قضائية لتصبح كالتالي:

بدر عبدالجليل ابراهيم المسري - وكيل نيابة (ب)

عبدالله عادل احمد الماجد - وكيل نيابة (ب)

سلمان فهد عبدالله أبوصليب المطيري - وكيل نيابة (ب)

أنوار سعيد علي العازمي - وكيل نيابة (ب)

بشاير احمد يوسف الأنصاري - وكيل نيابة (ب)

علي مساعد خالد الغيث - وكيل نيابة (ب)

سارة مطلق حمود المطيري - وكيل نيابة (ب)

عيسى عبداللطيف عيسى القصار - وكيل نيابة (ب)

ناصر بدر صالح الغريب - وكيل نيابة (ب)

دلال عبدالله غالب الدوسري - وكيل نيابة (ب)

مريم عبدالله حمود الجبري - وكيل نيابة (ب)

فرح عادل سالم العبدالرزاق - وكيل نيابة (ب)

عبدالله أنور طالب الملا - قاض من الدرجة الثالثة

مريم صلاح ابراهيم الحوطي - وكيل نيابة (ب)

شريفة خالد عبدالرحمن الفهد - قاض من الدرجة الثالثة

شيخة زياد محمد الربيعة - وكيل نيابة (ب)

أضوى علي مبارك الدبوس - وكيل نيابة (ب)

سليمان داود سليمان القصيمي - قاض من الدرجة الثالثة

بدر فهد بدر الوهيب - وكيل نيابة (ب)

حنان محمود عبدالعزيز الراشد - وكيل نيابة (ب)

سليمان خالد عبدالله محمد السنعوسي - وكيل نيابة (ب)

أنوار مشعل محمد الجمران - وكيل نيابة (ب)

زياد عادل عبدالرحمن الحويل - وكيل نيابة (ب)

أحمد ابراهيم محمد الخزام - قاض من الدرجة الثالثة

عبدالله عبدالكريم عبدالله السمحان - وكيل نيابة (ب)

عبدالله ياسين حسن حيدر - وكيل نيابة (ب)

شريفة عبدالكريم محمد الزامل - قاض من الدرجة الثالثة

نورية ناصر علي المناعي - وكيل نيابة (ب)

مهنا محمد مهنا الغربه - وكيل نيابة (ب)

محمد جاسم احمد العبدالله - وكيل نيابة (ب)

عبدالرحمن فهد عبدالهادي الجويسري - وكيل نيابة (ب)

ابراهيم طارق ابراهيم علي - وكيل نيابة (ب)

خليل عدنان عبدالله القلاف - وكيل نيابة (ب)

محمد عدنان محمد سالمين - وكيل نيابة (ب)

عبدالعزيز حمد مناور المناور - قاض من الدرجة الثالثة

طيبه بدر محمد الأنصاري - وكيل نيابة (ب)

علي عبدالرضا قاسم دشتي - وكيل نيابة (ب)

حمد ماشع ماطر الظفيري - وكيل نيابة (ب)

عبدالرحمن محمد مريغ العنزي - وكيل نيابة (ب)

حمد دخيل حمد عبداللطيف الحبشي - وكيل نيابة (ب)

فيصل نبيل محمد المشاري - وكيل نيابة (ب)

علي جمال يعقوب شبكوه - وكيل نيابة (ب)

سعد خالد سعد الوهيب - قاض من الدرجة الثالثة

فاطمة حمود خلف الفضلي - وكيل نيابة (ب)

سعد طلاع سعد القديري - قاض من الدرجة الثالثة

دلال فيصل صالح الحريتي - وكيل نيابة (ب)

خالد سمير محمد الهاجري - قاض من الدرجة الثالثة

مشاري ناصر عيد البراك الرشيدي - قاض من الدرجة الثالثة

أنور متعب محمد الشلاحي - قاض من الدرجة الثالثة

ماجد حمود خالد المطيري - قاض من الدرجة الثالثة

محمد خالد صياح المطيري - قاض من الدرجة الثالثة

عبدالجادر صلاح عبدالقادر العبدالجادر - قاض من الدرجة الثالثة

شملان سلمان حمد الشملان الرومي - وكيل نيابة (ب)

مها ناصر سعود الصالح - قاض من الدرجة الثالثة

حمد طارق حسين الدوسري - قاض من الدرجة الثالثة

حصة مثنى عبدالحميد العيسى - قاض من الدرجة الثالثة

فهد عبدالله فهد الهاجري - قاض من الدرجة الثالثة

حمد ضيف الله محمد المطيري - وكيل نيابة (ب)

خالد محمد علي النفيص - قاض من الدرجة الثالثة

الحارث عبدالله جاسم الكندري - قاض من الدرجة الثالثة

عمر فهد حجي الخياط العازمي - وكيل نيابة (ب)

عبدالله صقر محمد الفضالة - قاض من الدرجة الثالثة: نواف مفلح محمد الصعيد - قاض من الدرجة الثالثة

مشاري عادل محمد الكندري - قاض من الدرجة الثالثة

حسين عبدالله نايف الهاجري - وكيل نيابة (ب)

احمد فاضل محمد المسلم - قاض من الدرجة الثالثة

علي مساعد عبدالعزيز السبيعي - وكيل نيابة (ب)

حمد عبدالله سعيد الخشم المطيري - وكيل نيابة (ب)

محمد عبدالله محمد فيلكاوي - قاض من الدرجة الثالثة

جوري مساعد علي الجديع - وكيل نيابة (ب)

حصة جمال عبدالهادي اظبيه - وكيل نيابة (ب)

محمد سعد عبدالله السريع - قاض من الدرجة الثالثة

فالح احمد فالح البراك - قاض من الدرجة الثالثة

مشاري سعد ناصر العجمي - وكيل نيابة (ب)

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الحميميدي - قاض من الدرجة الثالثة

مشاري جاسم محمد الهذلول - وكيل نيابة (ب)

خليفة بدر خليفة الهيلع - قاض من الدرجة الثالثة

عبدالله حامد عبدالله السريع - قاض من الدرجة الثالثة

طلال محمد عبدالكريم المطيري - قاض من الدرجة الثالثة

ضاري احمد حايف السويط - قاض من الدرجة الثالثة

محمد احمد عبدالله الدريع - قاض من الدرجة الثالثة

احمد خالد محمود داود العبدالله - قاض من الدرجة الثالثة

عبدالعزيز عبدالله سعد الرميضي - قاض من الدرجة الثالثة

حمد طارق حمد الغيث - وكيل نيابة (ب)

محمد عبدالعزيز يوسف الراشد - وكيل نيابة (ب)

سارة محمد هزاع الصلال - وكيل نيابة (ب)

محمد نايف رافع الديحاني - وكيل نيابة (ب)

يوسف خالد محمد الحوطي - قاض من الدرجة الثالثة

خالد فهيد سعود شغبان العجمي - قاض من الدرجة الثالثة

جاسم محمد عايش الحسيني - قاض من الدرجة الثالثة

ناصر خالد فالح العتيبي - قاض من الدرجة الثالثة

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