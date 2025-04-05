مشاعل المشعل لـ الأنباء 1443 حالة صلح بين الأزواج خلال عام 2024



الهدف من إدارة الاستشارات الأسرية هو إصلاح ذات البين للمحافظة على الأسرة وتفادي الطلاق

نستقبل الزوجات أو الأزواج الراغبين في الطلاق وإبلاغ الطرف الآخر ومحاولة حل المشكلة

الأسرة أساس كل شيء وليست واجهة اجتماعية أو اكتساب لقب متزوج أو متزوجة

بعد محاولات الإدارة إما أن يتم الصلح أو يتم الطلاق بشكل ودي قبل رفع الدعاوى

قانون الأسرة الصادر عام 2015 ألزم بمراجعة قسم الاستشارات قبل رفع الدعوى

استحدثنا برنامج «وفاق» لتوعية المقبلين على الزواج بالحقوق والواجبات الزوجية

بعض الدراما تصور المجتمع الكويتي وكأنه كله مطلقات ولا يوجد أحد في بيته.. وهذا غير صحيح

هناك إقبال على برنامج وفاق لكنه مظلوم من الناحية الإعلامية والإعلانية وينظم دورة كل شهر

برنامج وفاق ليس إلزامياً ولو كان إلزامياً لكان مردوده أكبر ويمكن قياس مخرجاته بشكل أوضح

الفحص قبل الزواج وقاية من مشاكل صحية كثيرة وخاصة في حالات زواج الأقارب



الناس أصبح لديها الوعي الكافي في أن تتوجه إلى الجهات المختصة لحل مشاكلها

إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وإدمان المخدرات من أهم أسباب الطلاق



الإدارة تستقبل جميع المقيمين على أرض الكويت وليس المواطنين فقط

عدم تواجد الزوج في البلاد يعد من أهم أسباب طلاق المقيمين في الكويت

إدارة الاستشارات الأسرية مثل غرفة الإنعاش يلجأون إليها في اللحظة الأخيرة ننصح بأنه إذا تم الطلاق أن يبقى الزوجان على علاقة طيبة للحفاظ على نفسية الأطفال



حوار ـ أسامة أبوالسعود

أعلنت رئيسة قسم خبراء المنازعات الأسرية بإدارة الاستشارات الأسرية في وزارة العدل مشاعل محمد المشعل أن الإدارة نجحت في منع وقوع الطلاق لعدد كبير من الحالات خلال الأعوام الماضية، كاشفة عن أن عدد حالات الصلح بلغ 1443 حالة صلح ودي خلال عام 2024 فقط.

وشددت المشعل خلال لقاء مع «الأنباء» على أنه لا يجوز استخدام الأطفال كوسيلة للضغط على الطرف الآخر أو للانتقام من الطرف الآخر، موضحة أن الهدف الرئيسي من الإدارة هو إصلاح ذات البين، وهي محاولة للمحافظة على الأسرة الكويتية وتفادي وقوع الطلاق من خطواته الأولى.

وأكدت أن ضعف الحوار بين الزوجين يعد من أهم أسباب الطلاق، وهو من الأسباب العشرة الرئيسية، إذ تفتقد الأسرة القدرة التحاور الجيد بين الزوجين، مضيفة أن هناك أسبابا مثل «إدمان السوشيال ميديا» ووسائل التواصل الاجتماعي، وإدمان المخدرات، وهناك أسباب أخرى تواجه غير الكويتيين المقيمين في البلاد منها الطلاق للضرر حيث يترك الزوج زوجته ويسافر إلى بلده بينما تكون الزوجة من بلد آخر.

وفي حين وصفت المشعل إدارة الاستشارات الأسرية بأنها مثل «غرفة الإنعاش» فالناس تلجأ لها في اللحظة الأخيرة حينما يكون الطلاق على وشك الوقوع وخربت حياتها ولم تجد حلا إلا اللجوء للإدارة، إلا أنها رفضت بعض الدراما التي تصور أحيانا المجتمع الكويتي كأنه مجتمع كله مطلقات ولا يوجد أحد في بيته، مؤكدة أن «هذا الكلام غير صحيح، فلدينا وعي كبير في المجتمع الكويتي، وهناك من يحاولون حل المشاكل قبل أن تقع»، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

نبدأ من جهود الإدارة خلال عام 2024 في محاولة التوفيق بين الأزواج ولم شمل الأسر لمنع وقوع أبغض الحلال؟

٭ كما تعلمون أن الهدف الرئيسي من الإدارة هو إصلاح ذات البين، وهي محاولة للمحافظة على الأسرة الكويتية وتفادي وقوع الطلاق من خطواته الأولى، فهناك خطوة إلزامية قبل الطلاق الودي حيث يقوم قسم التوعية والإرشاد والبحث الاجتماعي باستقبال الحالات الراغبة في الطلاق الودي حيث نقوم بمحاولة الإصلاح بينهم وإبلاغ الزوجة حتى لا يتم طلاقها دون أن تدري، ولكن بعد وضع قانون الأسرة في عام 2015 أصبح هناك إلزام قانوني حتى قبل رفع الدعوى أن تتم مراجعة قسم الاستشارات عن طريق قسم تسوية المنازعات الأسرية، حيث نستقبل الزوجات أو الأزواج الراغبين في رفع دعاوى الطلاق للضرر وابلاغ الطرف الآخر ومحاولة حل المشكلة، فإما أن يتم الصلح أو يطلق بشكل ودي قبل رفع دعوى الطلاق للضرر، وقد نجحت جهود الإدارة بفضل الله في الصلح بين الأزواج على مدى السنوات الماضية في كثير من الحالات، حيث بلغ عدد حالات الصلح 1443 حالة صلح ودي خلال عام 2024 فقط، وهي محاولات من إدارة الاستشارات الأسرية للحد من نسب الطلاق في المجتمع الكويتي. وإذا لا قدر الله لم تنجح المحاولات وتم رفع الدعوى، فإن القاضي يقوم بإحالة الدعوى لنا للتحكيم في قسم خبراء المنازعات الأسرية، حيث يكون هناك حكم للزوج وحكم للزوجة، وإذا لم يتفقوا في الرأي بوجود حكم مرجح، فإننا نستقبل الموضوع بقسم خبراء المنازعات الأسرية ويتم تعيين المحكم الذي يستقبلهم وأيضا يحاول التوفيق بين الأزواج.

وكل هذا بالإضافة إلى جهود قسم التوعية والإرشاد وبرنامج «وفاق» الذي استحدثته الإدارة بالتعاون مع إدارة التوثيقات الشرعية والأمانة العامة للأوقاف، وهو برنامج للمقبلين على الزواج، بحيث تتم توعيتهم بالحقوق والواجبات الزوجية وكيف نستعد نفسيا، وما هي القواعد التي على أساسها نتفادى المشاكل خلال الحياة الزوجية.

ما أهم الأسباب وراء وقوع الطلاق في الكويت؟

٭ هناك العديد من الأسباب وراء الطلاق، لكن هناك 10 أسباب رئيسية وراء ذلك يأتي في مقدمتها «ضعف الحوار بين الزوجين» وهو السبب الذي وجدناه منذ بدأنا استقبال مراجعين في الإدارة حتى اليوم، وكان ضعف الحوار أو عدم القدرة على التحاور الجيد بين الزوجين السبب الأول من أسباب معدلات الطلاق، ورغم أنه تراجع حاليا، لكنه يبقى ضمن الأسباب العشرة الأولى للطلاق، وتراجع هذا العامل بسبب دخول أسباب جديدة مثل«إدمان السوشيال ميديا» ووسائل التواصل الاجتماعي، وتأتي بعد ذلك أسباب أخرى وراء الطلاق منها إدمان المخدرات، وهناك أسباب اخرى تواجه غير الكويتيين المقيمين في البلاد منها الطلاق للضرر حيث يترك الزوج زوجته ويسافر إلى بلده حيث يكون الزوج من دولة والزوجة من دولة أخرى. ونحن في الإدارة نستقبل جميع المقيمين على أرض الكويت وليس المواطنين فقط، ومن أهم أسباب طلاق المقيمين عدم تواجد الزوج في البلاد.

«الطلاق في الدراما»

البعض ينتقد الدراما التي تصور ارتفاع نسب الطلاق في الكويت.. كيف تنظرون لما تصوره الدراما عن حالات الطلاق في الكويت؟

٭ بالفعل بعض الدراما تصور أحيانا المجتمع الكويتي كأنه مجتمع كله مطلقات ولا يوجد أحد في بيته ولكن هذا كلام غير صحيح وغير واقعي ـ بالعكس لدينا وعي كبير في المجتمع الكويتي، وهناك من يحاولون حل المشاكل قبل أن تقع، وأنا شخصيا أصف إدارة الاستشارات الأسرية بأنها مثل «غرفة الإنعاش» فالناس تلجأ لها في اللحظة الأخيرة حين يكون الطلاق على وشك الوقوع وخربت حياتها ولم تجد حلا إلا اللجوء للإدارة، واليوم نقول إن الناس أصبح لديها الوعي الكافي في أن تتوجه إلى الجهات المختصة لحل مشاكلها، وبالطبع هناك أمور مهمة في تكوين الإنسان مثل التربية، فكيف نؤسس أبناءنا لأن يكونوا أعضاء صالحين بالمجتمع ويقوموا بتكوين أسرة بطريقة سليمة، وعلى هذا الأساس فإننا طرحنا مشروع «وفاق» للمقبلين على الزواج أن يحاولوا التعايش مع الأوضاع ويتفهموا مسؤوليات الزواج بشكل أكبر، فالتنشئة الاجتماعية لها دور، والدراما لها دور والسوشيال ميديا لها دور والمرونة النفسية للإنسان وتقبلها التغيير والأوضاع الجديدة بداية حياته الزوجية وتكوين أسرة.. كلها عوامل لتقليل نسبة المشاكل.

إقبال على «وفاق»

هل هناك إقبال على حضور برنامج «وفاق» للمقبلين على الزواج ومتى تكون مواعيد الدورات حاليا؟

٭ هناك إقبال على «وفاق» الحمد لله، لكنه مظلوم من الناحية الإعلامية والإعلانية، وفيما يخص مواعيد «وفاق» فإنه يعقد دورة كل شهر ويتم التسجيل عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية برنامج «وفاق»، وفي حال أي خلل بالتسجيل الإلكتروني أو عدم التسجيل يمكن التسجيل عن طريق الواتس آب «24880307». وهدفنا من «وفاق» هو زيادة الوعي في المجتمع، وبالطبع الدورة لمن يرغب وليس ذلك إلزاميا ولو لكان إلزاميا كان مردوده أكبر ويمكن قياس مخرجاته بشكل أوضح.

هل تطالبون بأن يكون الالتحاق بدورات «وفاق» إلزاميا؟

٭ نحن طالبنا منذ بداية تطبيق الفحص قبل الزواج وتم رفض الطلب ولم يلق استحسان وقتها، وإن شاء الله إذا كانت له استمرارية نجاح وإقبال فإنه من الأكيد أننا سنعيد المطالبة بأن يكون الالتحاق بدورات «وفاق» إلزاميا.

«الفحص قبل الزواج»

ننتقل إلى قانون الفحص قبل الزواج والذي تم تطبيقه قبل سنوات، كيف تنظرون لتلك التجربة بعد تطبيقها؟

٭ بالتأكيد الفحص قبل الزواج وقاية من مشاكل صحية كثيرة وخاصة في حالات زواج الأقارب إذا كان الزواج آمنا أو لا، وهناك مطالبات بتطبيق بنود أخرى في الفحص قبل الزواج مثل فحص المخدرات وفحوصات أخرى أعمق من الفحوصات الحالية مثل التقييم النفسي.

«ما بعد الطلاق»

كل ما ذكرناه سابقا يخص حالات ما قبل الطلاق ولكن إذا وقع الطلاق هنا دور آخر للإدارة من خلال مركز إصلاح ذات البين، كيف تتعاملون مع تلك الحالات؟

٭ هناك متابعة بعد الطلاق لمن يرغب أن يحسن من نفسيته بعد وقوع الطلاق، وذلك من خلال مركز إصلاح ذات البين، حيث يستقبل المراجعين مساء بموقعه الجديد في منطقة أبو فطيرة في نفس مبنى «الرؤية» بعد انتقاله من منطقة الدسمة، فالحالات التي تريد الصلح قبل وقوع الطلاق ولا تريد الذهاب إلى المحكمة تراجع هناك، وهناك استشاريون لمن يرغب من الأسر حتى انه تم توفير استشاري أطفال لمن يرغب بأن يتابع حالات أطفاله بعد الطلاق، حيث يتم تحديد مواعيد للأطفال عن طريق التواصل عبر موقع مركز إصلاح ذات البين على «الانستغرام» أو الحضور صباحا في قسم التنسيق والمتابعة.

«كيان الأسرة»

ننتقل لأثر الطلاق على كيان الأسرة والمجتمع خاصة الأطفال.

٭ بالتأكيد تربية الطفل في محيطه الأسري بين أمه وأبيه في أسرة سوية ومتوازنة أفضل مليون مرة من الطفل الذي يعيش مع أحد الأطراف، والنصيحة حتى لو ما اتفق الزوجان وتم الطلاق أن يبقوا على تواصل طيب كأولياء أمور أم وأب، ونحافظ على علاقة جيدة حتى نحافظ على قدرة الاطفال النفسية ونوفر لهم الاستقرار النفسي، فلا يجوز استخدام الأطفال كوسيلة للضغط على الطرف الأخر آو للانتقام من الطرف الآخر، ففي حال عدم توافق الزوجين وتم الانفصال بالمعروف فلا يكون الأولاد ضحايا، فالأولاد يبقون أولادنا ونرى فيهم مستقبلا وثمرة جهودنا، ونحن المسؤولون عن تنشئة جيل سوي ليس عنده مشاكل نفسية أو اجتماعية، لذلك يفضل أن تكون علاقتنا طيبة كآباء وليس بالضرورة أننا خسرنا علاقتنا كأزواج أن نخسر علاقتنا كأولياء أمور.

«مراكز الرؤية»

ننتقل إلى مراكز الرؤية ودورها في تمكين الآباء والأمهات من رؤية أبنائهم؟

٭ هناك 3 مراكز للرؤية تتبع الإدارة لتنفيذ أحكام الرؤية في البلاد وتقع في منطقة الزهراء ومركز أبوفطيرة ومركز الصليبخات، ومركز واحد لـ «إصلاح ذات البين» ونحن نتطلع لزيادتها مستقبلا.

«طريق اللا حل»

أخيرا رسالتكم للزوجين وخاصة الأهل في التدخل بالحسنى لمنع وقوع أبغض الحلال؟

٭ رسالتي للزوجين أن يحلا مشاكلهما أولا بأول ولا يتركا الأمور عالقة حتى تتفاقم المشكلات وتتراكم الأمور ويترتب عليها وصول الأمور إلى طريق «اللا حل» وقد تكون في بداياتها مشكلات بسيطة جدا وتراكمت وأهملت في البداية، لذلك فإن الحوار بين الزوجين هو أفضل طريق لحل أي مشكلات ولابد من التفاهم بين الأزواج، ويجب أن يعلم كلا الطرفين أنه لا توجد حياة بدون مشاكل، فالزوجان بالأساس طرفان مختلفان في التنشئة والتربية، وأكيد أنه لن يكون هناك اتفاق 100% لكن هناك أشياء يمكن التغاضي عنها وأشياء نقف عندها ونحاول حلها حتى لا تتحول إلى مشكلة أكبر، ونحاول تفادي التدقيق على توافه الأمور، وتكون هناك مرونة من الطرفين حتى تسير سفينة الحياة، وأخيرا يجب أن يعلم كلا الزوجين أن الهدف الأساسي من الزواج هو تكوين الأسرة والاستقرار النفسي والشعور بالراحة والأمان والإنجاب واستمرارية الكون، فالأسرة هي أساس كل شيء وليست واجهة اجتماعية او اكتساب لقب متزوج أو متزوجة، فالأسرة أكبر وأعمق من ذلك، ومن المفترض أن نحافظ على كيان الأسرة ونستثمر فيه امكاناتنا وطاقاتنا بحيث نخلق تكوينا سويا يخرج أناسا أسوياء للمجتمع.

أهم أسباب الطلاق في الكويت

كشفت مشاعل المشعل خلال اللقاء عن أهم أسباب الطلاق في الكويت بالنسبة للزوجين، وجاءت على النحو التالي: ‎عدم التقبل وانعدام القبول والمودة والتساهل في الطلاق، و‎عدم الانسجام وضعف الحوار، وتغير في السلوك والتصرفات، والإهمال، وعدم تحمل المسؤولية، وعدم الاحترام وترك المنزل وتدخل أهل الزوجة، والإيذاء الجسدي البالغ، والخيانة الزوجية وعدم الطاعة وسرعة الغضب.