الشمري لـ الأنباء الانتهاء من صيانة 6 وحدات كهربائية في محطة الدوحة الغربية من أصل 8 تنتج 2400 ميغاواط

الشمري لـ الأنباء الانتهاء من صيانة 6 وحدات كهربائية في محطة الدوحة الغربية من أصل 8 تنتج 2400 ميغاواط
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المحطة بأكملها ستكون جاهزة قبل موسم الذروة وأعمال الصيانة تسير وفق الخطط
مشروع تحديث الغلايات يطيل عمرها لـ 20 سنة إضافية ويُقلل الانبعاثات بنسبة 35%
دارين العلي
أكد مدير محطة الدوحة الغربية م.محمد الشمري أن أعمال الصيانة تسير على قدم وساق كما هو مخطط لها، لافتا إلى الانتهاء من صيانة 6 وحدات من اصل ثمانية تنتهي جميعها في 20 مايو المقبل.
ولفت في تصريح لـ «الأنباء» أن المحطة بأكملها ستكون جاهزة بكامل طاقتها قبل بدء موسم الذروة لإنتاج 2400 ميغاواط من الكهرباء، ونحو 150 مليون غالون من المياه من الوحدات البخارية والغازية الموجودة في المحطة. وفي سياق منفصل، أعلن الشمري عن بدء أعمال جمع القراءات وتحليل البيانات للبدء بتنفيذ مشروع تحديث الغلايات، لافتا إلى انه مع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من التقرير الفني الخاص بجميع الغلايات الكهربائية التي ستخضع للتحديث. وأوضح انه حاليا يتم انجاز التقرير الفني الخاص بـ 4 غلايات، لافتا إلى أن الـ 4 غلايات الأخرى ستخضع للدراسة والقياسات والتحليل خلال موسم الصيانة المقبل في سبتمبر المقبل لتكون التقارير الفنية جاهزة بالكامل للغلايات الثمانية نهاية العام الحالي.
وأوضح انه سيتم تعميم أي عطل أو مشكلة يتم رصدها خلال جمع البيانات والدراسة التحليلية في أي غلاية على الغلايات الثمانية لتدارك وقوعه، كون الغلايات قد انتهى عمرها الافتراضي، وبالتالي يمكن أن تتعرض لأي نوع من الاعطال. يذكر أن مشروع تحديث الغلايات تبلغ قيمته 173 مليون دينار، وتم توقيعه مؤخرا بعد أخذ موافقات جميع الجهات الرقابية، ويعتبر من المشاريع الرائدة التي ستسهم في رفع العمر الافتراضي للمحطة إلى 20 سنة إضافية. وتبلغ مدة المشروع 7 سنوات وسيتم تنفيذه عبر إخراج الوحدات الثماني الموجودة في المحطة تتاليا وليس دفعة واحدة، حيث سيتم الانتهاء من تحديث الغلايات تتابعا طوال مدة العقد. يذكر أن تجديد الغلايات وتحديثها من شأنه أن يضمن تغذية المقطرات والوحدات بالبخار الذي يشغلها بجودة وكفاءة عالية، كما انه يساهم بتقليل الحوادث الطارئة لخروج الوحدات البخارية عن الخدمة. أما الأهمية البيئية للمشروع فتكمن في مساهمته بخفض الانبعاثات بنسبة 35% ما يجعل من المحطة صديقة للبيئة.
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