الشمري لـ الأنباء الانتهاء من صيانة 6 وحدات كهربائية في محطة الدوحة الغربية من أصل 8 تنتج 2400 ميغاواط



المحطة بأكملها ستكون جاهزة قبل موسم الذروة وأعمال الصيانة تسير وفق الخطط مشروع تحديث الغلايات يطيل عمرها لـ 20 سنة إضافية ويُقلل الانبعاثات بنسبة 35%



دارين العلي

أكد مدير محطة الدوحة الغربية م.محمد الشمري أن أعمال الصيانة تسير على قدم وساق كما هو مخطط لها، لافتا إلى الانتهاء من صيانة 6 وحدات من اصل ثمانية تنتهي جميعها في 20 مايو المقبل.

ولفت في تصريح لـ «الأنباء» أن المحطة بأكملها ستكون جاهزة بكامل طاقتها قبل بدء موسم الذروة لإنتاج 2400 ميغاواط من الكهرباء، ونحو 150 مليون غالون من المياه من الوحدات البخارية والغازية الموجودة في المحطة. وفي سياق منفصل، أعلن الشمري عن بدء أعمال جمع القراءات وتحليل البيانات للبدء بتنفيذ مشروع تحديث الغلايات، لافتا إلى انه مع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من التقرير الفني الخاص بجميع الغلايات الكهربائية التي ستخضع للتحديث. وأوضح انه حاليا يتم انجاز التقرير الفني الخاص بـ 4 غلايات، لافتا إلى أن الـ 4 غلايات الأخرى ستخضع للدراسة والقياسات والتحليل خلال موسم الصيانة المقبل في سبتمبر المقبل لتكون التقارير الفنية جاهزة بالكامل للغلايات الثمانية نهاية العام الحالي.

وأوضح انه سيتم تعميم أي عطل أو مشكلة يتم رصدها خلال جمع البيانات والدراسة التحليلية في أي غلاية على الغلايات الثمانية لتدارك وقوعه، كون الغلايات قد انتهى عمرها الافتراضي، وبالتالي يمكن أن تتعرض لأي نوع من الاعطال. يذكر أن مشروع تحديث الغلايات تبلغ قيمته 173 مليون دينار، وتم توقيعه مؤخرا بعد أخذ موافقات جميع الجهات الرقابية، ويعتبر من المشاريع الرائدة التي ستسهم في رفع العمر الافتراضي للمحطة إلى 20 سنة إضافية. وتبلغ مدة المشروع 7 سنوات وسيتم تنفيذه عبر إخراج الوحدات الثماني الموجودة في المحطة تتاليا وليس دفعة واحدة، حيث سيتم الانتهاء من تحديث الغلايات تتابعا طوال مدة العقد. يذكر أن تجديد الغلايات وتحديثها من شأنه أن يضمن تغذية المقطرات والوحدات بالبخار الذي يشغلها بجودة وكفاءة عالية، كما انه يساهم بتقليل الحوادث الطارئة لخروج الوحدات البخارية عن الخدمة. أما الأهمية البيئية للمشروع فتكمن في مساهمته بخفض الانبعاثات بنسبة 35% ما يجعل من المحطة صديقة للبيئة.