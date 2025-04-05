شبكة الكهرباء مستقرة نهاية الأسبوع والوزارة تفعل حملة وفر

شبكة الكهرباء مستقرة نهاية الأسبوع والوزارة تفعل حملة وفر
دارين العلي
بدأت وزارة الكهرباء والماء بتعزيز حملتها الإعلانية حول ترشيد الاستهلاك «وفر» عبر بث الإعلانات التوعوية من خلال حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لحث المستهلكين على توفير الطاقة واستخدامها وفق الحاجة دون إسراف.
يأتي هذا التوجه مع اقتراب موسم الذروة خاصة بعد بدء ارتفاع درجات الحرارة وما يرافقه من ارتفاع بالأحمال في ظل وجود بعض الوحدات خارج الخدمة للصيانة الدورية.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر إن الشبكة الكهربائية عاشت استقرارا ملحوظا خلال عطلة الأسبوع بعد دخول وحدات إلى الخدمة عززت الإنتاج وحافظت على التشغيل الآمن، لافتة إلى أن الاستهلاك الأقصى خلال عطلة نهاية الأسبوع فاق الـ 10 ميغاواط تمت تغطيتها بالكامل دون اللجوء إلى القطع المبرمج.
من جهة أخرى، تنتظر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موافقة مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طرح مناقصة توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة بقدرة إنتاجية 900 ميغاواط)، تمهيدا لاستكمال بقية الإجراءات وتوقيع العقد مع المقاول الفائز لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وأوضحت المصادر أن الجهاز كان قد أبدى عدم موافقته سابقا على الطرح لأسباب أوضحها للوزارة في كتاب رسمي، لافتة إلى أن الوزارة اجتمعت مع الجهاز مؤخرا تلقت خلال اجتماعها تطمينات من مجلس الإدارة بعرض موضوع المناقصة مرة أخرى والموافقة على طرحها أمام الشركات المنافسة حتى يتسنى للوزارة استكمال بقية الإجراءات المتعلقة بموافقة ديوان المحاسبة وتوقيع العقد مع الشركة الفائزة.
يذكر أن هذه المناقصة تعول عليها الوزارة بشكل كبيرة لتعزيز قدرتها الإنتاجية من الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة مقارنة بمشروع محطة الزور الشمالية المرحلتين الثانية والثالثة التي يمكن أن تستغرق مزيدا من الوقت لإنجازها.
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