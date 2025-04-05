شبكة الكهرباء مستقرة نهاية الأسبوع والوزارة تفعل حملة وفر

دارين العلي

بدأت وزارة الكهرباء والماء بتعزيز حملتها الإعلانية حول ترشيد الاستهلاك «وفر» عبر بث الإعلانات التوعوية من خلال حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لحث المستهلكين على توفير الطاقة واستخدامها وفق الحاجة دون إسراف.

يأتي هذا التوجه مع اقتراب موسم الذروة خاصة بعد بدء ارتفاع درجات الحرارة وما يرافقه من ارتفاع بالأحمال في ظل وجود بعض الوحدات خارج الخدمة للصيانة الدورية.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر إن الشبكة الكهربائية عاشت استقرارا ملحوظا خلال عطلة الأسبوع بعد دخول وحدات إلى الخدمة عززت الإنتاج وحافظت على التشغيل الآمن، لافتة إلى أن الاستهلاك الأقصى خلال عطلة نهاية الأسبوع فاق الـ 10 ميغاواط تمت تغطيتها بالكامل دون اللجوء إلى القطع المبرمج.

من جهة أخرى، تنتظر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موافقة مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طرح مناقصة توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة بقدرة إنتاجية 900 ميغاواط)، تمهيدا لاستكمال بقية الإجراءات وتوقيع العقد مع المقاول الفائز لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.

وأوضحت المصادر أن الجهاز كان قد أبدى عدم موافقته سابقا على الطرح لأسباب أوضحها للوزارة في كتاب رسمي، لافتة إلى أن الوزارة اجتمعت مع الجهاز مؤخرا تلقت خلال اجتماعها تطمينات من مجلس الإدارة بعرض موضوع المناقصة مرة أخرى والموافقة على طرحها أمام الشركات المنافسة حتى يتسنى للوزارة استكمال بقية الإجراءات المتعلقة بموافقة ديوان المحاسبة وتوقيع العقد مع الشركة الفائزة.

يذكر أن هذه المناقصة تعول عليها الوزارة بشكل كبيرة لتعزيز قدرتها الإنتاجية من الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة مقارنة بمشروع محطة الزور الشمالية المرحلتين الثانية والثالثة التي يمكن أن تستغرق مزيدا من الوقت لإنجازها.

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