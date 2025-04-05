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السحب الختامي لمهرجان الكويت للتسوق يا هلا بحضور اليوسف والعجيل

السحب الختامي لمهرجان الكويت للتسوق يا هلا بحضور اليوسف والعجيل

2025-04-05 03:07:42
(MENAFN- Al-Anbaa)

بحضور رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف ووزير التجارة خليفة العجيل، وتحت إشراف لجنة من وزارة التجارة أجري السحبان التاسع والعاشر لمهرجان الكويت للتسوق (يا هلا).
هذا، وكشف رئيس العلاقات العامة في المهرجان عبدالرحمن البداح، عن تشكيل لجنة تحت إشراف وزارة التجارة لإجراء السحب الختامي الذي شمل السحبين التاسع والعاشر للمهرجان الذي امتد خلال الفترة من 21 /1 إلى 31 /3.

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