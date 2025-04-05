السحب الختامي لمهرجان الكويت للتسوق يا هلا بحضور اليوسف والعجيل
بحضور رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف ووزير التجارة خليفة العجيل، وتحت إشراف لجنة من وزارة التجارة أجري السحبان التاسع والعاشر لمهرجان الكويت للتسوق (يا هلا).
هذا، وكشف رئيس العلاقات العامة في المهرجان عبدالرحمن البداح، عن تشكيل لجنة تحت إشراف وزارة التجارة لإجراء السحب الختامي الذي شمل السحبين التاسع والعاشر للمهرجان الذي امتد خلال الفترة من 21 /1 إلى 31 /3.
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