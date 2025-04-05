رقابة ومسح دوري للأسعار

رقابة ومسح دوري للأسعار
رشيد الفعم
تتخذ وزارة التجارة والصناعة بعض الخطوات والإجراءات لمواجهة المتغيرات العالمية في الأسواق والانعكاسات التي نتجت عن قرار فرض الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقال مصدر حكومي لـ «الأنباء» إن بعض الشركات بدأت في وضع خططها اللازمة لمواجهة النمو العالمي والتضخم وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
وأكد المصدر أن هناك رقابة محكمة على أسعار السلع ومسحا لها بشكل مستمر ودوري من خلال الفرق المشكلة لهذا الأمر، مبينا أن وزارة التجارة تتابع عبر فرقها المنتشرة في الكويت تأثير مثل هذا القرار على السلع، خاصة الأميركية منها. وأضاف أن هذا الأمر ليس بالبعيد على الجهات الرقابية الأخرى في الدولة، مؤكدا أن وزارة التجارة لديها خطط لمواجهة أي ارتفاع في أسعار السلع غير المبررة.
ولم يستبعد المصدر أن يستغل البعض هذا الأمر لزيادة أسعار السلع، مؤكدا أن هناك برامج ودورات لمواجهة مثل هذه القرارات التي من شأنها أن تزيد معدل التضخم والغلاء.
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