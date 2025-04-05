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رقابة ومسح دوري للأسعار

رقابة ومسح دوري للأسعار

2025-04-05 03:07:42
(MENAFN- Al-Anbaa)

رشيد الفعم
تتخذ وزارة التجارة والصناعة بعض الخطوات والإجراءات لمواجهة المتغيرات العالمية في الأسواق والانعكاسات التي نتجت عن قرار فرض الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقال مصدر حكومي لـ «الأنباء» إن بعض الشركات بدأت في وضع خططها اللازمة لمواجهة النمو العالمي والتضخم وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
وأكد المصدر أن هناك رقابة محكمة على أسعار السلع ومسحا لها بشكل مستمر ودوري من خلال الفرق المشكلة لهذا الأمر، مبينا أن وزارة التجارة تتابع عبر فرقها المنتشرة في الكويت تأثير مثل هذا القرار على السلع، خاصة الأميركية منها. وأضاف أن هذا الأمر ليس بالبعيد على الجهات الرقابية الأخرى في الدولة، مؤكدا أن وزارة التجارة لديها خطط لمواجهة أي ارتفاع في أسعار السلع غير المبررة.
ولم يستبعد المصدر أن يستغل البعض هذا الأمر لزيادة أسعار السلع، مؤكدا أن هناك برامج ودورات لمواجهة مثل هذه القرارات التي من شأنها أن تزيد معدل التضخم والغلاء.

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