كأس دبي العالمي.. دانون ديسايل بطلاً للشوط الثامن لونجين دبي شيماء كلاسيك

كأس دبي العالمي.. دانون ديسايل بطلاً للشوط الثامن لونجين دبي شيماء كلاسيك
وتمكن "دانون ديسايل"، المملوك لشركة "دانوكس"، وتحت إشراف المدرب شوجو ياسودا وقيادة الفارس كيتا توساكي، من حسم السباق الذي امتد لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي، والذي بلغت قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، برعاية "لونجين"، بمشاركة 9 من نخبة الجياد العالمية.
وسجل "دانون ديسايل" زمناً قدره 2:27:05 دقيقة، ليتصدر الشوط وينال جائزة المركز الأول البالغة 3.48 مليون دولار.
وجاء في المركز الثاني الجواد الفرنسي "كالانداغان"، المملوك لخليفة صاحب السمو أغا خان، بإشراف فرانسيس هنري جرافارد وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، محققاً جائزة مالية قدرها 1.2 مليون دولار، بينما حل ثالثاً الجواد الياباني "دوريزا"، المملوك لشركة ومزرعة كاروت ليمتد، بقيادة كريستوفر سوميلون وإشراف توموهيتو أوزيكي، ونال جائزة قدرها 600 ألف دولار.
وقال الفارس كيتا توساكي، إن الأمتار الأخيرة كانت الأصعب في السباق، حيث استطاع أن يتقدم في ثوان معدودة ليتفوق على الجواد الفائز بالمركز الأول.
وأضاف،" فخور بما حققته في كأس دبي العالمي، وما حققته الخيول اليابانية إنجاز كبير في الأمسية الأروع عالميا، حيث وضعتنا الترشيحات في المركز الثاني لكن النتيجة كانت في أرضية الميدان، وكانت الكلمة لنا في النهاية،شاكرا لكل من دعمنا لتحقيق هذا الانتصار الكبير".
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