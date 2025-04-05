كأس دبي العالمي.. دانون ديسايل بطلاً للشوط الثامن لونجين دبي شيماء كلاسيك

MENAFN - Al-Bayan) توج الجواد الياباني "دانون ديسايل"، بلقب شوط "لونجين دبي شيماء كلاسيك"، للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى، ثامن أشواط أمسية كأس دبي العالمي 2025، التي أقيمت اليوم على مضمار "ميدان" العالمي.

وتمكن "دانون ديسايل"، المملوك لشركة "دانوكس"، وتحت إشراف المدرب شوجو ياسودا وقيادة الفارس كيتا توساكي، من حسم السباق الذي امتد لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي، والذي بلغت قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، برعاية "لونجين"، بمشاركة 9 من نخبة الجياد العالمية.

وسجل "دانون ديسايل" زمناً قدره 2:27:05 دقيقة، ليتصدر الشوط وينال جائزة المركز الأول البالغة 3.48 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني الجواد الفرنسي "كالانداغان"، المملوك لخليفة صاحب السمو أغا خان، بإشراف فرانسيس هنري جرافارد وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، محققاً جائزة مالية قدرها 1.2 مليون دولار، بينما حل ثالثاً الجواد الياباني "دوريزا"، المملوك لشركة ومزرعة كاروت ليمتد، بقيادة كريستوفر سوميلون وإشراف توموهيتو أوزيكي، ونال جائزة قدرها 600 ألف دولار.

وقال الفارس كيتا توساكي، إن الأمتار الأخيرة كانت الأصعب في السباق، حيث استطاع أن يتقدم في ثوان معدودة ليتفوق على الجواد الفائز بالمركز الأول.

وأضاف،" فخور بما حققته في كأس دبي العالمي، وما حققته الخيول اليابانية إنجاز كبير في الأمسية الأروع عالميا، حيث وضعتنا الترشيحات في المركز الثاني لكن النتيجة كانت في أرضية الميدان، وكانت الكلمة لنا في النهاية،شاكرا لكل من دعمنا لتحقيق هذا الانتصار الكبير".