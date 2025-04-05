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الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض

الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض

2025-04-05 02:18:59
(MENAFN- Al Watan) ينطلق يوم الاثنين المُقبل، في العاصمة الرياض، منتدى الاستثمار الرياضي (SIF)، تحت شعار "استثمار رياضي طموح"، ويستمر إلى يوم الأربعاء - 9 أبريل.
يشارك في المنتدى نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وقادة القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعكس مكانة المنتدى كأكبر تجمُّع عالمي للاستثمار الرياضي، والذي يسلّط الضوء على الفرص الواعدة في المجالات ذات العلاقة، حيث سيشهد إقامة عديدٍ من الجلسات الرئيسة، بمشاركة عالية المستوى وواسعة من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والقطاعات الدولية، إضافة إلى حضور ممثلي الاتحادات العالمية الرياضية، ليكون منصةً لطرح الأفكار الريادية، وبحث التحديات التي تواجه القطاع الرياضي، مع التركيز على تعزيز الاستدامة، وتنمية الفرص الاستثمارية الرياضية.
وسيتخلل المنتدى إقامة مجموعة من ورش العمل المتخصّصة، التي تهدف إلى بناء قدرات المشاركين، وتقديم رؤى نوعية، تتناول أحدث التوجهات في الاستثمار الرياضي، إضافة إلى إقامة معرض رياضي مصاحب، يوفّر مساحة للشركات والمؤسسات لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها المبتكرة، ويسلط الضوء على أبرز التقنيات الحديثة في القطاع الرياضي.
وفي إطار سعي المنتدى لجذب الاستثمارات والمقار العالمية وتعزيز الشراكات سيتم الإعلان عن عددٍ من الاتفاقيات والشراكات النوعية، التي من المتوقع أن تُسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية.

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