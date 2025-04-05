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الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض
(MENAFN- Al Watan) ينطلق يوم الاثنين المُقبل، في العاصمة الرياض، منتدى الاستثمار الرياضي (SIF)، تحت شعار "استثمار رياضي طموح"، ويستمر إلى يوم الأربعاء - 9 أبريل.
يشارك في المنتدى نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وقادة القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعكس مكانة المنتدى كأكبر تجمُّع عالمي للاستثمار الرياضي، والذي يسلّط الضوء على الفرص الواعدة في المجالات ذات العلاقة، حيث سيشهد إقامة عديدٍ من الجلسات الرئيسة، بمشاركة عالية المستوى وواسعة من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والقطاعات الدولية، إضافة إلى حضور ممثلي الاتحادات العالمية الرياضية، ليكون منصةً لطرح الأفكار الريادية، وبحث التحديات التي تواجه القطاع الرياضي، مع التركيز على تعزيز الاستدامة، وتنمية الفرص الاستثمارية الرياضية.
وسيتخلل المنتدى إقامة مجموعة من ورش العمل المتخصّصة، التي تهدف إلى بناء قدرات المشاركين، وتقديم رؤى نوعية، تتناول أحدث التوجهات في الاستثمار الرياضي، إضافة إلى إقامة معرض رياضي مصاحب، يوفّر مساحة للشركات والمؤسسات لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها المبتكرة، ويسلط الضوء على أبرز التقنيات الحديثة في القطاع الرياضي.
وفي إطار سعي المنتدى لجذب الاستثمارات والمقار العالمية وتعزيز الشراكات سيتم الإعلان عن عددٍ من الاتفاقيات والشراكات النوعية، التي من المتوقع أن تُسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية.
يشارك في المنتدى نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وقادة القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعكس مكانة المنتدى كأكبر تجمُّع عالمي للاستثمار الرياضي، والذي يسلّط الضوء على الفرص الواعدة في المجالات ذات العلاقة، حيث سيشهد إقامة عديدٍ من الجلسات الرئيسة، بمشاركة عالية المستوى وواسعة من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والقطاعات الدولية، إضافة إلى حضور ممثلي الاتحادات العالمية الرياضية، ليكون منصةً لطرح الأفكار الريادية، وبحث التحديات التي تواجه القطاع الرياضي، مع التركيز على تعزيز الاستدامة، وتنمية الفرص الاستثمارية الرياضية.
وسيتخلل المنتدى إقامة مجموعة من ورش العمل المتخصّصة، التي تهدف إلى بناء قدرات المشاركين، وتقديم رؤى نوعية، تتناول أحدث التوجهات في الاستثمار الرياضي، إضافة إلى إقامة معرض رياضي مصاحب، يوفّر مساحة للشركات والمؤسسات لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها المبتكرة، ويسلط الضوء على أبرز التقنيات الحديثة في القطاع الرياضي.
وفي إطار سعي المنتدى لجذب الاستثمارات والمقار العالمية وتعزيز الشراكات سيتم الإعلان عن عددٍ من الاتفاقيات والشراكات النوعية، التي من المتوقع أن تُسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية.
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