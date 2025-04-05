أسماء 91 تمت ترقيتهم إلى وكيل نيابة (ب) وقاض من الدرجة الثالثة

أسماء 91 تمت ترقيتهم إلى وكيل نيابة (ب) وقاض من الدرجة الثالثة
صدر مرسوم 61 لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم 139 لسنة 2024 بترقيات وتنقلات قضائية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى:
يعدل ترتيب الأسماء الواردة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 139 لسنة 2024 بترقيات وتنقلات قضائية لتصبح كالتالي:
بدر عبدالجليل ابراهيم المسري - وكيل نيابة (ب)
عبدالله عادل احمد الماجد - وكيل نيابة (ب)
سلمان فهد عبدالله أبوصليب المطيري - وكيل نيابة (ب)
أنوار سعيد علي العازمي - وكيل نيابة (ب)
بشاير احمد يوسف الأنصاري - وكيل نيابة (ب)
علي مساعد خالد الغيث - وكيل نيابة (ب)
سارة مطلق حمود المطيري - وكيل نيابة (ب)
عيسى عبداللطيف عيسى القصار - وكيل نيابة (ب)
ناصر بدر صالح الغريب - وكيل نيابة (ب)
دلال عبدالله غالب الدوسري - وكيل نيابة (ب)
مريم عبدالله حمود الجبري - وكيل نيابة (ب)
فرح عادل سالم العبدالرزاق - وكيل نيابة (ب)
عبدالله أنور طالب الملا - قاض من الدرجة الثالثة
مريم صلاح ابراهيم الحوطي - وكيل نيابة (ب)
شريفة خالد عبدالرحمن الفهد - قاض من الدرجة الثالثة
شيخة زياد محمد الربيعة - وكيل نيابة (ب)
أضوى علي مبارك الدبوس - وكيل نيابة (ب)
سليمان داود سليمان القصيمي - قاض من الدرجة الثالثة
بدر فهد بدر الوهيب - وكيل نيابة (ب)
حنان محمود عبدالعزيز الراشد - وكيل نيابة (ب)
سليمان خالد عبدالله محمد السنعوسي - وكيل نيابة (ب)
أنوار مشعل محمد الجمران - وكيل نيابة (ب)
زياد عادل عبدالرحمن الحويل - وكيل نيابة (ب)
أحمد ابراهيم محمد الخزام - قاض من الدرجة الثالثة
عبدالله عبدالكريم عبدالله السمحان - وكيل نيابة (ب)
عبدالله ياسين حسن حيدر - وكيل نيابة (ب)
شريفة عبدالكريم محمد الزامل - قاض من الدرجة الثالثة
نورية ناصر علي المناعي - وكيل نيابة (ب)
مهنا محمد مهنا الغربه - وكيل نيابة (ب)
محمد جاسم احمد العبدالله - وكيل نيابة (ب)
عبدالرحمن فهد عبدالهادي الجويسري - وكيل نيابة (ب)
ابراهيم طارق ابراهيم علي - وكيل نيابة (ب)
خليل عدنان عبدالله القلاف - وكيل نيابة (ب)
محمد عدنان محمد سالمين - وكيل نيابة (ب)
عبدالعزيز حمد مناور المناور - قاض من الدرجة الثالثة
طيبه بدر محمد الأنصاري - وكيل نيابة (ب)
علي عبدالرضا قاسم دشتي - وكيل نيابة (ب)
حمد ماشع ماطر الظفيري - وكيل نيابة (ب)
عبدالرحمن محمد مريغ العنزي - وكيل نيابة (ب)
حمد دخيل حمد عبداللطيف الحبشي - وكيل نيابة (ب)
فيصل نبيل محمد المشاري - وكيل نيابة (ب)
علي جمال يعقوب شبكوه - وكيل نيابة (ب)
سعد خالد سعد الوهيب - قاض من الدرجة الثالثة
فاطمة حمود خلف الفضلي - وكيل نيابة (ب)
سعد طلاع سعد القديري - قاض من الدرجة الثالثة
دلال فيصل صالح الحريتي - وكيل نيابة (ب)
خالد سمير محمد الهاجري - قاض من الدرجة الثالثة
مشاري ناصر عيد البراك الرشيدي - قاض من الدرجة الثالثة
أنور متعب محمد الشلاحي - قاض من الدرجة الثالثة
ماجد حمود خالد المطيري - قاض من الدرجة الثالثة
محمد خالد صياح المطيري - قاض من الدرجة الثالثة
عبدالجادر صلاح عبدالقادر العبدالجادر - قاض من الدرجة الثالثة
شملان سلمان حمد الشملان الرومي - وكيل نيابة (ب)
مها ناصر سعود الصالح - قاض من الدرجة الثالثة
حمد طارق حسين الدوسري - قاض من الدرجة الثالثة
حصة مثنى عبدالحميد العيسى - قاض من الدرجة الثالثة
فهد عبدالله فهد الهاجري - قاض من الدرجة الثالثة
حمد ضيف الله محمد المطيري - وكيل نيابة (ب)
خالد محمد علي النفيص - قاض من الدرجة الثالثة
الحارث عبدالله جاسم الكندري - قاض من الدرجة الثالثة
عمر فهد حجي الخياط العازمي - وكيل نيابة (ب)
عبدالله صقر محمد الفضالة - قاض من الدرجة الثالثة
نواف مفلح محمد الصعيد - قاض من الدرجة الثالثة
مشاري عادل محمد الكندري - قاض من الدرجة الثالثة
حسين عبدالله نايف الهاجري - وكيل نيابة (ب)
احمد فاضل محمد المسلم - قاض من الدرجة الثالثة
علي مساعد عبدالعزيز السبيعي - وكيل نيابة (ب)
حمد عبدالله سعيد الخشم المطيري - وكيل نيابة (ب)
محمد عبدالله محمد فيلكاوي - قاض من الدرجة الثالثة
جوري مساعد علي الجديع - وكيل نيابة (ب)
حصة جمال عبدالهادي اظبيه - وكيل نيابة (ب)
محمد سعد عبدالله السريع - قاض من الدرجة الثالثة
فالح احمد فالح البراك - قاض من الدرجة الثالثة
مشاري سعد ناصر العجمي - وكيل نيابة (ب)
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الحميميدي - قاض من الدرجة الثالثة
مشاري جاسم محمد الهذلول - وكيل نيابة (ب)
خليفة بدر خليفة الهيلع - قاض من الدرجة الثالثة
عبدالله حامد عبدالله السريع - قاض من الدرجة الثالثة
طلال محمد عبدالكريم المطيري - قاض من الدرجة الثالثة
ضاري احمد حايف السويط - قاض من الدرجة الثالثة
محمد احمد عبدالله الدريع - قاض من الدرجة الثالثة
احمد خالد محمود داود العبدالله - قاض من الدرجة الثالثة
عبدالعزيز عبدالله سعد الرميضي - قاض من الدرجة الثالثة
حمد طارق حمد الغيث - وكيل نيابة (ب)
محمد عبدالعزيز يوسف الراشد - وكيل نيابة (ب)
سارة محمد هزاع الصلال - وكيل نيابة (ب)
محمد نايف رافع الديحاني - وكيل نيابة (ب)
يوسف خالد محمد الحوطي - قاض من الدرجة الثالثة
خالد فهيد سعود شغبان العجمي - قاض من الدرجة الثالثة
جاسم محمد عايش الحسيني - قاض من الدرجة الثالثة
ناصر خالد فالح العتيبي - قاض من الدرجة الثالثة
مادة ثانية:
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
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