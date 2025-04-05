"تاجر قنب" يسرق زوجة أونانا في مانشستر

"تاجر قنب" يسرق زوجة أونانا في مانشستر
خبرني - تعرضت زوجة الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحادث سرقة قبل أسبوع من الآن بالقرب من أحد المطاعم الإيطالية.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن ميلاني كامايو، عارضة الأزياء المتزوجة من أندريه أونانا، كانت ضحية يوم السبت الماضي للسرقة.
وسرقت حقيبة من طراز "هيرمس بيركين" الفرنسية وقيمتها 62 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب ساعة "رولكس" السويسرية، من أيدي كامايو أمام أحد المطاعم الإيطالية في تشيتشاير.
وقد ألقي القبض على اللص ويدعى ليام روس، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وهو من منطقة ويبسي في برادفورد، ومثل أمام المحكمة (الجمعة) حيث يواجه كذلك تهمة الاتجار في القنب.
وسيعود اللص ليام روس إلى المحاكمة من جديد في "تشيستر كراون" في مايو/ أيار المقبل.
وتعتبر حقيبة هيرميس بيركين بقيمة 62 ألف جنيه إسترليني من أندر الحقائب وأكثرها رواجاً حول العالم، حيث اشتهرت زوجة الكاميروني باقتناء الأشياء الباهظة.
وترتبط ميلاني التي تعمل كصيدلانية وسيدة أعمال بأونانا منذ عام 2023، ولديهما ابن، وهي تعيش معه منذ انتقاله إلى أولد ترافورد.
يذكر أن أونانا خاض 92 مباراة بقميص مانشستر يونايتد منذ انتقاله إلى أولد ترافورد في 2023 استقبل فيها 137 هدفاً وخرج 22 مرة بشباك نظيفة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين