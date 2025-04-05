"تاجر قنب" يسرق زوجة أونانا في مانشستر

خبرني - تعرضت زوجة الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحادث سرقة قبل أسبوع من الآن بالقرب من أحد المطاعم الإيطالية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن ميلاني كامايو، عارضة الأزياء المتزوجة من أندريه أونانا، كانت ضحية يوم السبت الماضي للسرقة.

وسرقت حقيبة من طراز "هيرمس بيركين" الفرنسية وقيمتها 62 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب ساعة "رولكس" السويسرية، من أيدي كامايو أمام أحد المطاعم الإيطالية في تشيتشاير.

وقد ألقي القبض على اللص ويدعى ليام روس، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وهو من منطقة ويبسي في برادفورد، ومثل أمام المحكمة (الجمعة) حيث يواجه كذلك تهمة الاتجار في القنب.

وسيعود اللص ليام روس إلى المحاكمة من جديد في "تشيستر كراون" في مايو/ أيار المقبل.

وتعتبر حقيبة هيرميس بيركين بقيمة 62 ألف جنيه إسترليني من أندر الحقائب وأكثرها رواجاً حول العالم، حيث اشتهرت زوجة الكاميروني باقتناء الأشياء الباهظة.

وترتبط ميلاني التي تعمل كصيدلانية وسيدة أعمال بأونانا منذ عام 2023، ولديهما ابن، وهي تعيش معه منذ انتقاله إلى أولد ترافورد.



يذكر أن أونانا خاض 92 مباراة بقميص مانشستر يونايتد منذ انتقاله إلى أولد ترافورد في 2023 استقبل فيها 137 هدفاً وخرج 22 مرة بشباك نظيفة.