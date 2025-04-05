ضابط مرور بعمر 8 سنوات .. ما القصة؟

خبرني - أثار مشهد لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات يرتدي زي ضابط مرور، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في الصين.

تعود الواقعة، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا"، إلى يوم 10 مارس (آذار) الماضي، لطفل مصاب بالسرطان يدعى داوومينغ، أصرت فرقة من شرطة المرور الصينية على تحقيق حلمه، حيث سمحت له بتجربة يوم كامل كشرطي مرور في عيد ميلاده، وهو العمل الذي أسعد القلوب على الإنترنت.

يُعاني الطفل من مرض ساركوما العضلات المُخططة، وهو ورم عضلي من ساركوما الأنسجة الرخوة، تؤثر على الدماغ وتُشكل خطراً محتملاً على البصر.

بدورها، قالت والدته تان يونغفانغ إنه خضع لـ 18 جلسة علاج كيميائي، و33 جلسة علاج إشعاعي، وعمليتين جراحيتين، ومع ذلك ظل قوي الإرادة ومراعياً لمشاعرها طوال رحلته الصعبة.

في فبراير (شباط)، انتكست حالة داوومينغ السرطانية بعد أشهر من شفائه. وبمدخرات لا تتجاوز 10,000 يوان (1,400 دولار أمريكي)، سافرت تان من منزلها في تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين، إلى جينان بحثاً عن علاج طبي أفضل لابنها.

قبل عيد ميلاد داوومينغ الثامن في التاسع من مارس (آذار)، أرسلت تان رسالة إلى حساب شرطة المرور في جينان على وسائل التواصل الاجتماعي، تستفسر عما إذا كان ابنها، الذي يحلم بأن يصبح ضابط مرور، يستطيع ركوب إحدى سياراتهم أو توجيه حركة المرور.

وأوضحت تان أن داوومينغ كان مفتوناً بشرطة المرور لدرجة أنه كان يركز انتباهه عليهم، كلما رآهم على الطريق.

استجابت الفرقة لرسالتها في اليوم التالي على الفور، وفي يوم 10 مارس (آذار)، وصلوا إلى أمام شقتهم المستأجرة، حيث دخل فريق من ضباط السيارات بحرارة للترحيب به.

تلقى داومينغ باقة من الوجبات الخفيفة كهدية عيد ميلاد، وأتيحت له فرصة ركوب دراجة نارية تابعة لشرطة المرور، بالإضافة إلى أحدث طراز من سيارات شرطة المرور. كما علّمه أحد الضباط إشارات اليد والذراع لتوجيه حركة المرور.