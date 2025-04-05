ضابط مرور بعمر 8 سنوات .. ما القصة؟
خبرني - أثار مشهد لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات يرتدي زي ضابط مرور، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في الصين.
تعود الواقعة، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا"، إلى يوم 10 مارس (آذار) الماضي، لطفل مصاب بالسرطان يدعى داوومينغ، أصرت فرقة من شرطة المرور الصينية على تحقيق حلمه، حيث سمحت له بتجربة يوم كامل كشرطي مرور في عيد ميلاده، وهو العمل الذي أسعد القلوب على الإنترنت.
يُعاني الطفل من مرض ساركوما العضلات المُخططة، وهو ورم عضلي من ساركوما الأنسجة الرخوة، تؤثر على الدماغ وتُشكل خطراً محتملاً على البصر.
بدورها، قالت والدته تان يونغفانغ إنه خضع لـ 18 جلسة علاج كيميائي، و33 جلسة علاج إشعاعي، وعمليتين جراحيتين، ومع ذلك ظل قوي الإرادة ومراعياً لمشاعرها طوال رحلته الصعبة.
في فبراير (شباط)، انتكست حالة داوومينغ السرطانية بعد أشهر من شفائه. وبمدخرات لا تتجاوز 10,000 يوان (1,400 دولار أمريكي)، سافرت تان من منزلها في تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين، إلى جينان بحثاً عن علاج طبي أفضل لابنها.
قبل عيد ميلاد داوومينغ الثامن في التاسع من مارس (آذار)، أرسلت تان رسالة إلى حساب شرطة المرور في جينان على وسائل التواصل الاجتماعي، تستفسر عما إذا كان ابنها، الذي يحلم بأن يصبح ضابط مرور، يستطيع ركوب إحدى سياراتهم أو توجيه حركة المرور.
وأوضحت تان أن داوومينغ كان مفتوناً بشرطة المرور لدرجة أنه كان يركز انتباهه عليهم، كلما رآهم على الطريق.
استجابت الفرقة لرسالتها في اليوم التالي على الفور، وفي يوم 10 مارس (آذار)، وصلوا إلى أمام شقتهم المستأجرة، حيث دخل فريق من ضباط السيارات بحرارة للترحيب به.
تلقى داومينغ باقة من الوجبات الخفيفة كهدية عيد ميلاد، وأتيحت له فرصة ركوب دراجة نارية تابعة لشرطة المرور، بالإضافة إلى أحدث طراز من سيارات شرطة المرور. كما علّمه أحد الضباط إشارات اليد والذراع لتوجيه حركة المرور.
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