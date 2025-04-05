أسرة عبدالحليم حافظ تقاضي صاحب عقار

خبرني - أقدم ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ على اتخاذ خطوة قانونية ضد صاحب فيلا تقع في منطقة المهندسين، بعد استغلاله اسم "العندليب" في الترويج للعقار.

ووفقاً للبيان الذي أصدره ياسر قنطوش، محامي أسرة الراحل، فقد تم تحرير محضر رسمي في قسم العجوزة ضد صاحب الفيلا التي ادعى ملكيتها لعبد الحليم حافظ، مستخدماً صوراً ولافتة كبيرة منسوبة إليه أمام المبنى.

وأشار المحامي في البيان إلى أن صاحب الفيلا استغل تاريخ العندليب في الترويج للعقار وتحقيق مكاسب مادية من وراء هذا الاستخدام غير القانوني لاسم عبد الحليم حافظ.

وقد نجم عن هذا التصرف أضرار مادية لورثة العندليب، حيث تم إلحاق ضرر معنوي أيضاً؛ بسبب استخدام اسم الراحل في سياق تجاري دون إذن أو موافقة من الأسرة.

وتم تقديم الشكوى في قسم العجوزة يوم الجمعة 4 أبريل (نيسان) 2025، بعدما لاحظ الورثة قيام صاحب الفيلا بتركيب لافتة ضخمة على المبنى تروج له على أنه ملك لعبد الحليم حافظ.

كما أضاف المحامي أنه لم يتم استشارة الورثة أو أخذ موافقتهم بشأن أي من هذه التصرفات، ما دفعهم للجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم وحفظ اسم الراحل من الاستغلال.