أسرة عبدالحليم حافظ تقاضي صاحب عقار

أسرة عبدالحليم حافظ تقاضي صاحب عقار
خبرني - أقدم ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ على اتخاذ خطوة قانونية ضد صاحب فيلا تقع في منطقة المهندسين، بعد استغلاله اسم "العندليب" في الترويج للعقار.
ووفقاً للبيان الذي أصدره ياسر قنطوش، محامي أسرة الراحل، فقد تم تحرير محضر رسمي في قسم العجوزة ضد صاحب الفيلا التي ادعى ملكيتها لعبد الحليم حافظ، مستخدماً صوراً ولافتة كبيرة منسوبة إليه أمام المبنى.
وأشار المحامي في البيان إلى أن صاحب الفيلا استغل تاريخ العندليب في الترويج للعقار وتحقيق مكاسب مادية من وراء هذا الاستخدام غير القانوني لاسم عبد الحليم حافظ.
وقد نجم عن هذا التصرف أضرار مادية لورثة العندليب، حيث تم إلحاق ضرر معنوي أيضاً؛ بسبب استخدام اسم الراحل في سياق تجاري دون إذن أو موافقة من الأسرة.
وتم تقديم الشكوى في قسم العجوزة يوم الجمعة 4 أبريل (نيسان) 2025، بعدما لاحظ الورثة قيام صاحب الفيلا بتركيب لافتة ضخمة على المبنى تروج له على أنه ملك لعبد الحليم حافظ.
كما أضاف المحامي أنه لم يتم استشارة الورثة أو أخذ موافقتهم بشأن أي من هذه التصرفات، ما دفعهم للجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم وحفظ اسم الراحل من الاستغلال.
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