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كانييه ويست يُعلن هروب زوجته عبر أغنية جديدة

كانييه ويست يُعلن هروب زوجته عبر أغنية جديدة

2025-04-05 01:56:42
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - في ألبومه الجديد "WW3"، كشف المغني الأمريكي كانييه ويست، انفصاله عن زوجته بيانكا سينسوري وهروبها منه، مُطالباً أياها بالعودة إليه مرة أخرى.

ووفق ما نشرته "hollywood reporter"، حملت أغنية "بيانكا"، كلمات ويست الصريحة حول علاقته بزوجته، وندمه على أفعاله، مُعترفاً باستخدامه تطبيق تتبع لمراقبتها.

وفي الأغنية الجديدة، يتوسل ويست إلى سينسوري للعودة إليه، بقوله: "يا حبيبتي، هربتِ، حاولتِ أولاً إدخالي إلى المستشفى، لن أذهب إلى المستشفى لأني لستُ مريضاً، لكنني لا أفهم الأمر"، ويُضيف: "إنها تُعاني من نوبة هلع، ولا تُعجبها طريقة تغريداتي، حتى عودة بيانكا.. سأظلّ مستيقظاً طوال الليل، لا أنام، لا أعرف أين هي حقاً".

وتناولت الأغنية أيضاً جوانباً من معاناته النفسية، إذ تلفت الأغنية إلى أن بيانكا كانت قلقة من تأثير سلوكياته العلنية وتغريداته المتكررة، مما دفعها في نهاية المطاف إلى الابتعاد عنه.

وفي أحد المقاطع، شبّه كانييه علاقته ببيانكا بعلاقة المغني شون "ديدي" كومبس بصديقته السابقة كاسي فينتورا، والتي رفعت دعوى ضده بتهمة الاعتداء، قبل تسوية القضية.

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