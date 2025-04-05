لامين يامال يتحدى "أزمة الـVIP" في برشلونة

لامين يامال يتحدى "أزمة الـVIP" في برشلونة
خبرني - طمأنت تقارير جماهير نادي برشلونة الإسباني، بشأن مستقبل نجم الفريق الواعد لامين يامال، في ظل التقارير التي أكدت مؤخرا صعوبة تجديد عقده.
وكانت إدارة نادي برشلونة تحضر عقداً جديداً للامين يامال، سيمدد بقاءه في قلعة كامب نو حتى 2030 بدلا من العقد الحالي الذي ينتهي في 2026، لكن عودة الأزمة الاقتصادية في الأيام الأخيرة بسبب عدم صحة تسجيل عوائد بيع مقاعد كبار الزوار (VIP) تسببت في انتشار تقارير تؤكد صعوبة التجديد.
وتعمل إدارة برشلونة في العقد الجديد على تقديم راتب خيالي للاعب الصاعد كي تؤمن استمراره في البارسا وعدم رحيله لأحد من أندية أوروبا الكبرى، خاصة أن هناك اهتماما شديدا به من مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين، لكن ذلك الأمر سيحتاج في المقام الأول لتسوية الأوضاع الاقتصادية من أجل رفع سقف الرواتب.
لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يمنح التمديد ليامال أولوية كبرى بعيداً عن قاعدة 1:1 التي تجبر النادي على تسوية صفقة بيع مقاعد كبار الزوار في ملعب كامب نو من أجل حل أزمات النادي المالية، ومن ثم القدرة على تسجيل اللاعبين ودفع رواتب كبيرة لهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن لامين يامال يصر على رغبته في الاستمرار مع برشلونة، لكنه أعرب لوكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز عن رغبته في توقيع عقد يتناسب مع دوره المتزايد في النادي والمنتخب، وهو ما أبلغ به الوكيل إدارة النادي الكتالوني، حيث سيتم وضعه في أعلى شريحة رواتب في الفريق.
وارتفعت أهمية لامين يامال منذ صيف 2024 حين قاد منتخب إسبانيا للقب كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، ونال جائزة أفضل لاعب واعد في البطولة وفي العالم.
لكن رغم ذلك، هناك حذر من قبل الوكيل البرتغالي مينديز بشأن رد البارسا، لأنه واجه موقفا مماثلا من قبل مع مواطنيه جواو فيليكس وجواو كانسيلو اللذين لم يحول النادي الكتالوني عقديهما من إعارة لشراء بسبب الأوضاع المالية غير المستقرة.
وقد تم تحديد 13 أو 14 يوليو/ تموز المقبل لتجديد عقد لامين يامال، وهو الموعد الذي يتزامن مع عيد ميلاده الثامن عشر، ووقتها ستكون كل الأمور قد حسمت بالفعل.
يذكر أن لامين يامال، الذي تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو، سجل 13 هدفاً وصنع 19 في 41 مباراة مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم.
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