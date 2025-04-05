لامين يامال يتحدى "أزمة الـVIP" في برشلونة

خبرني - طمأنت تقارير جماهير نادي برشلونة الإسباني، بشأن مستقبل نجم الفريق الواعد لامين يامال، في ظل التقارير التي أكدت مؤخرا صعوبة تجديد عقده.

وكانت إدارة نادي برشلونة تحضر عقداً جديداً للامين يامال، سيمدد بقاءه في قلعة كامب نو حتى 2030 بدلا من العقد الحالي الذي ينتهي في 2026، لكن عودة الأزمة الاقتصادية في الأيام الأخيرة بسبب عدم صحة تسجيل عوائد بيع مقاعد كبار الزوار (VIP) تسببت في انتشار تقارير تؤكد صعوبة التجديد.

وتعمل إدارة برشلونة في العقد الجديد على تقديم راتب خيالي للاعب الصاعد كي تؤمن استمراره في البارسا وعدم رحيله لأحد من أندية أوروبا الكبرى، خاصة أن هناك اهتماما شديدا به من مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين، لكن ذلك الأمر سيحتاج في المقام الأول لتسوية الأوضاع الاقتصادية من أجل رفع سقف الرواتب.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يمنح التمديد ليامال أولوية كبرى بعيداً عن قاعدة 1:1 التي تجبر النادي على تسوية صفقة بيع مقاعد كبار الزوار في ملعب كامب نو من أجل حل أزمات النادي المالية، ومن ثم القدرة على تسجيل اللاعبين ودفع رواتب كبيرة لهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن لامين يامال يصر على رغبته في الاستمرار مع برشلونة، لكنه أعرب لوكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز عن رغبته في توقيع عقد يتناسب مع دوره المتزايد في النادي والمنتخب، وهو ما أبلغ به الوكيل إدارة النادي الكتالوني، حيث سيتم وضعه في أعلى شريحة رواتب في الفريق.

وارتفعت أهمية لامين يامال منذ صيف 2024 حين قاد منتخب إسبانيا للقب كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، ونال جائزة أفضل لاعب واعد في البطولة وفي العالم.

لكن رغم ذلك، هناك حذر من قبل الوكيل البرتغالي مينديز بشأن رد البارسا، لأنه واجه موقفا مماثلا من قبل مع مواطنيه جواو فيليكس وجواو كانسيلو اللذين لم يحول النادي الكتالوني عقديهما من إعارة لشراء بسبب الأوضاع المالية غير المستقرة.

وقد تم تحديد 13 أو 14 يوليو/ تموز المقبل لتجديد عقد لامين يامال، وهو الموعد الذي يتزامن مع عيد ميلاده الثامن عشر، ووقتها ستكون كل الأمور قد حسمت بالفعل.

يذكر أن لامين يامال، الذي تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو، سجل 13 هدفاً وصنع 19 في 41 مباراة مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم.